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الجيش السورى يدمر مواقع تابعة لمسلحين فى ريفى حماة وإدلب

9/3/2023 8:18:22 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن الجيش السوري أنه، بالتعاون مع الطيران الحربي الروسى، الخميس، استهدف مقرات التنظيمات االمسلحة فى ريفى حماة وإدلب، بضربات جوية وصاروخية، أسفرت عن تدميرها.

وأفادت وزارة الدفاع السورية في بيان رسمي، بأن هذه الضربة الصاروخية جاءت ردا "على الاعتداءات التي نفذتها التنظيمات الإرهابية خلال الأيام الماضية على مواقع تابعة للجيش السوري في ريفي حماة وإدلب".

وأضافت الوزارة أنه "عقب عمليات رصد ومتابعة دقيقة لتحركات التنظيمات الإرهابية في المنطقة المذكورة نفذت القوات السورية بالشراكة مع الطيران الحربي الروسي ضربات جوية وصاروخية على مقرات التنظيمات الإرهابية وتمكنت من تدميرها بما فيها من أسلحة وعتاد وذخيرة، بينها راجمة صواريخ، إضافة إلى مقتل وإصابة عشرات الإرهابيين".


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