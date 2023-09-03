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الأمم المتحدة تطالب الجيش اللبنانى بعدم عرقلة دوريات حفظ السلام

9/3/2023 8:18:21 AM
(MENAFN- Youm7) صادق مجلس الأمن الدولي، الخميس، على قرار يدعو الجيش اللبناني لوقف "وضع العراقيل" أمام قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "يونيفيل"، خلال تنفيذها لمهامها.

كما ينص القرار على "ضمان حرية عمل قوات حفظ السلام، بما يسمح لها تنفيذ دوريات معلنة وغير معلنة دون تقديم إشعار مسبق للجيش اللبناني".

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس" ضغط عدد من المسؤولين اللبنانيين لإلغاء أحد بنود القرار، والذي عرض على المجلس للمرة الأولى العام الماضي، والذي يتيح لقوات الـ "يونيفيل" عدم تقديم إشعار للجيش للبناني بدورياتها.

لكن المجلس تجاهل الطلب وصوت بأغلبية 13 صوتا، في حين امتنعت روسيا والصين عن التصويت، ما يعزز نص العام الماضي ويؤكد من جديد أنه بموجب الاتفاق بين الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية، لن تحتاج اليونيفيل "إلى تصريح أو إذن مسبق للقيام بالمهام المنوطة بها".



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