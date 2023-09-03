ووجه بري -في تصريحات، الخميس- الدعوة مجددا إلى رؤساء وممثلي الكتل النيابية لحوار في شهر سبتمبر بالمجلس النيابي لمدة حدها الاقصى سبعة أيام، على أن يتم الذهاب بعدها لجلسات مفتوحة ومتتالية حتى الاحتفال بانتخاب رئيس للجمهورية.

وقال بري إنه حرص على إنجاز الاستحقاق الرئاسي قبل حصول الشغور، مذكرا بالدعوة التي أطلقها قبل عام من الآن للحوار، ومشددا ضرورة إنجاز هذا الاستحقاق اليوم وغدا قبل بعده وقبل فوات الأوان، مؤكدا أن هذا الاستحقاق لا يتم بفرض مرشح أوبوضع اعتراضات على مرشح.

وأضاف رئيس المجلس النيابي إن استحقاق انتخاب رئيس جديد للبلاد لا ينجز ولا يتم بتعطيل أعمال المؤسسات الدستورية وشل أدوارها خصوصا عمل السلطتين التنفيذية كسلطة تصريف للأعمال بالحدود الضيقة وفقا لما نص عليه الدستور اللبناني، ولا يكون بشل عمل السلطة التشريعية التي لها الحق أن تشرع في كل الأحوال وهي ضرورة قصوى تفرض على الجميع تفعيل عمل هذه المؤسسة لا تعطيلها، مستنكرا رفض أطراف وخصوصا الطرفان المعنيان بالاستحقاق الرئاسي أي صيغة من صيغ الحوار والتوافق.

واعتبر بري أن البدء بالتنقيب عن الثروة الغازية والنفطية في البلوك رقم (9) يمثل ثمة بارقة أمل كبيرة، مشيرا إلى أن جهود استكشاف ثروات لبنان النفطية بدأت عام 2002.

وفي شأن آخر، دعا بري أبناء الشعب الفلسطيني في مخيمات الشتات في لبنان خصوصًا القوى الفلسطينية على مختلف توجهاتها بوجوب الوعي والتنبه من الوقوع في براثن فتن الاقتتال الداخلي بين أبناء القضية الواحدة، مشددا على أن ما حدث في مخيم عين الحلوة يدمي القلب، معتبرا أنه لو تكرر سيكون بمثابة "طعنات خناجر" في ظهور الفلسطينيين في الداخل.



