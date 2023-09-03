Monday, 04 September 2023 10:13 GMT

كاهن الكنيسة السريانية: قانون الأحوال الشخصيةحرص على مراعاة كل الاحتياجات

9/3/2023 8:18:20 AM
(MENAFN- Youm7) يعود تاريخ الطائفة السريانية إلى نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع بزيارة واحداً من أباء الكنيسة مار أفرام السريانى إلى الأنبا بيشوى للتعرف على النسكية الرهبانية، وشهد على هذه الزيارة وجود شجرة مارأفرام السريانى حاليا في دير السريان.


وذكر الأب فيليب عيسى في تصريحات خاصة لليوم السابع أن قانون الأحوال الشخصية للأقباط سيصدر قريبا وأكد على مشاركتهم وإبداء رأيهم فى القانون مقدما الجهات المعنية المختصة التي ساعدتهم على المشاركة، ومؤكدا على أنه قانون دقيق جدا وحرص على مراعاة كل احتياجاتهم فهم يختلفوا بالطقوس والعادات والتقاليد واللغة مع بعض الكنائس ويتشابهوا بشكل كبير مع الكنيسة الأرثوذكسية.


وتابع أن الكنيسة السريانية تشارك فى كل مبادرات المجتمع ولديهم علاقة جيدة مع كل سكان المنطقة فى جميع المناسبات الخاصة بالأعياد وشهر رمضان، ولديهم علاقات قوية مع وزارة التضامن.


MENAFN03092023000132011024ID1107000165

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث