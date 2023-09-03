



وذكر الأب فيليب عيسى في تصريحات خاصة لليوم السابع أن قانون الأحوال الشخصية للأقباط سيصدر قريبا وأكد على مشاركتهم وإبداء رأيهم فى القانون مقدما الجهات المعنية المختصة التي ساعدتهم على المشاركة، ومؤكدا على أنه قانون دقيق جدا وحرص على مراعاة كل احتياجاتهم فهم يختلفوا بالطقوس والعادات والتقاليد واللغة مع بعض الكنائس ويتشابهوا بشكل كبير مع الكنيسة الأرثوذكسية.





وتابع أن الكنيسة السريانية تشارك فى كل مبادرات المجتمع ولديهم علاقة جيدة مع كل سكان المنطقة فى جميع المناسبات الخاصة بالأعياد وشهر رمضان، ولديهم علاقات قوية مع وزارة التضامن.

