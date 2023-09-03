Monday, 04 September 2023 10:13 GMT

تعرف على مواعيد زراعة محصول القصب فى مصر.. تفاصيل

9/3/2023 8:18:19 AM
(MENAFN- Youm7) قصب السكر من نباتات المناطق الحارة الاستوائية مرتفعة الرطوبة ، إلا أنه محصول يمكنه التكيُّف للنمو فى مدى واسع من الظروف المختلفة ، فهو يزرع فى العالم فى مدى يتراوح من 537 شمالً "جنوبي إسبانيا" إلى 531 جنوباً " جنوب أفريقيا" .



يمكن للقصب البقاء حياً فى جميع درجات الحرارة فوق درجة التجمد ، إلا أن نموه يبطؤ بانخفاضها عن 512 مئوية "م"، فى حين أن درجة الحرارة المثلى لنموه حوالى 535 م ، ويكون النمو بطيئاً تحت 520 م – ووجد أن إنبات البراعم يتأثر بشدة بدرجات الحرارة ، ووجد أن أدنى درجة حرارة لحدوث الإنبات هى 512 م ، وأن درجة الحرارة المثلى للإنبات هى 530 م ، وأن حدوث النبات فى درجات حرارة غير مثلى سواء أدنى أو أعلى من 530 م ينتج عنه نباتات ضعيفة فسيولوجياً.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل حول فصل السكر:



1- يتميز قصب السكر بقدرة محصولية عالية ، حيث يصل أقصى ما يمكن حصاده من عيدان القصب إلى 225 طن/هكتار (94,5 طن/فدان) سنوياً .


2- يمكن للقصب أن ينتج 22 طن من السكروز/هكتار "9,2 طن/فدان "سنوياً ،وهذه القدرة المرتفعة للقصب ترجع إلى كفاءته العالية فى تحويل الطاقة الشمسية إلى مادة عضوية .

3- من المحاصيل الاقتصادية الهامة ، فهو يساهم فى إنتاج ما يقل قليلاً عن نصف كمية السكر فى مصر "مليون طن سكر/سنة" يتم إنتاجها من 75% من إجمالي حاصل القصب "ما يزيد عن 15 مليون طن عيدان" .

4- يستخدم نحو 4,5% من حاصل العيدان فى إنتاج حوالى 65 ألف طن عسل أسود "يتم إنتاجها فى 69 عصارة عسل فى المنيا و 134 عصارة فى قنَا" ويباع العسل الأسود بالقنطار الذى يساوى 45 كيلوجرام .

5- يُستهلك حوالى 18% من حاصل العيدان طازجاً كعصير ، ويستخدم
2,5% كتقاوي للزراعة ، بخلاف إنتاج ما يزيد عن 20 ُمنتَج صناعي ثانوي من بقايا المحصول.



5- القصب الخريفي: ينصح بالزراعة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر في كل من منطقتي مصر
الوسطي والعليا - وغالباً يتم تحميل القصب الخريفي ببعض المحاصيل مثل الفول البلدي ، البصل ، الثوم والطماطم خلال فترة ُكمون البراعم شتا ًء ، ولا يُنصح بتحميل القمح مع القصب حيث أن القمح محصول نجيلي يقلل إنتاجية القصب. ميعاد زراعة القصب الربيعي:




6- القصب الربيعى يزرع فى الفترة من أواخر يناير حتى أواخر فبراير بمنطقة مصر العليا ، وخلال شهري فبراير ومارس بمنطقة مصر الوسطي.



7- يمكث قصب السكر بالتربة من الزراعة وحتى الكسر مدة قد تزيد عن 12 شهراً في حالة القصب الربيعي ، 15-18 شهراً في القصب الخريفي ، علاوةً علي عدم تجديد زراعته سنوياً لمدة تزيد عن أربعة أعوام .









MENAFN03092023000132011024ID1107000164

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث