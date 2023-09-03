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لمزارعى البصل.. نصائح وتحذيرات هامة تؤثر على حجم الحصاد والإنتاجية

9/3/2023 8:18:19 AM
(MENAFN- Youm7) قدم الدكتور عبد المجيد مبروك – أستاذ زراعة البصل بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية، مع بدء موسم زراعة البصل في مصر، عددًا من النصائح التي يتوجب على المزارعين الالتزام بها، لما لها من انعكاسات إيجابية على حجم الحصاد المستهدف والإنتاجية المتوقعة بحلول نهاية الموسم، حيث تضمنت النصائح عددًا من المعايير والاشتراطات أهمها تجنب الأراضي ذات الملوحة المرتفعة تحاشي الزراعة بالأراضي الجديدة التي تحتوي على "التفلة" و الشتل في الأراضي الجديدة ذات التربة المفككة أو الصفراء الخفيفة في الأراضي الطينية ، و خلوها من أمراض العفن الأبيض أو عفن الجذر القرنفلي أن تكون خالية من الحشائش ألا تحوي نسبة مرتفعة من الكالسيوم كربونات“الجير”، لما لها من تداعيات سلبية تعيق نجاح عملية الإنبات

وحذر مبروك من استخدام المزارعين لتقاوي بقايا حصاد الموسم الماضي، مؤكدًا أن البصل من المحاصيل الخلطية، التي تحتاج لمناطق عزل لا تقل عن 3 إلى 5 كيلومترات، نظرًا لتبعاتها السلبية على معايير تقييم المحصول، ومدى صلاحيته للتصدير.

وناشد مبروك المزارعين باستخدام التقاوي من مصادرها الرسمية المعتمدة، وأبرزها معهد بحوث المحاصيل الحقلية وقسم بحوث البصل، موضحًا أنها أنتجت 5 أصناف تصلح لكل الأغراض، وبما يتماشى مع كافة المناطق الجغرافية.

وأوضح أن معهد بحوث المحاصيل الحقلية وقسم بحوث البصل، وفرت كمية كبيرة من البذور، للإدارة المركزية للتقاوي، والشركات الخاصة، وهي المسألة التي تصب في صالح المزارعين، وتلبي احتياجاتهم لاستخدام بذور معتمدة وآمنة.

كما أوضح أستاذ زراعة البصل بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية المقننات الموصى بها لزراعة 1 فدان من البصل، حيث يحتاج الفدان لتخصيص 3 قيراط للشتل، بمعدل 1.25 كجم للقيراط الواحد، بإجمالي 3.75 كجم للفدان.

وشدد مبروك على ضرورة الالتزام بالمساحة المخصصة للشتل والمقنن الموصى به من التقاوي لزراعة فدان من محصول البصل، لافتًا إلى حتمية استبعاد الأبصال المخالفة والرفيعة، لضمان تحقيق أفضل إنتاجية ممكنة صالحة للتصدير، والتي تتراوح بين 20 إلى 25 طن للفدان.


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