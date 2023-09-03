وحذر مبروك من استخدام المزارعين لتقاوي بقايا حصاد الموسم الماضي، مؤكدًا أن البصل من المحاصيل الخلطية، التي تحتاج لمناطق عزل لا تقل عن 3 إلى 5 كيلومترات، نظرًا لتبعاتها السلبية على معايير تقييم المحصول، ومدى صلاحيته للتصدير.

وناشد مبروك المزارعين باستخدام التقاوي من مصادرها الرسمية المعتمدة، وأبرزها معهد بحوث المحاصيل الحقلية وقسم بحوث البصل، موضحًا أنها أنتجت 5 أصناف تصلح لكل الأغراض، وبما يتماشى مع كافة المناطق الجغرافية.

وأوضح أن معهد بحوث المحاصيل الحقلية وقسم بحوث البصل، وفرت كمية كبيرة من البذور، للإدارة المركزية للتقاوي، والشركات الخاصة، وهي المسألة التي تصب في صالح المزارعين، وتلبي احتياجاتهم لاستخدام بذور معتمدة وآمنة.

كما أوضح أستاذ زراعة البصل بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية المقننات الموصى بها لزراعة 1 فدان من البصل، حيث يحتاج الفدان لتخصيص 3 قيراط للشتل، بمعدل 1.25 كجم للقيراط الواحد، بإجمالي 3.75 كجم للفدان.

وشدد مبروك على ضرورة الالتزام بالمساحة المخصصة للشتل والمقنن الموصى به من التقاوي لزراعة فدان من محصول البصل، لافتًا إلى حتمية استبعاد الأبصال المخالفة والرفيعة، لضمان تحقيق أفضل إنتاجية ممكنة صالحة للتصدير، والتي تتراوح بين 20 إلى 25 طن للفدان.