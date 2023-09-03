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البنتاجون: اجتمعنا مع الصينيين لتفادى حدوث أخطاء بين القوتين النوويتين

9/3/2023 8:18:19 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن متحدث البنتاجون، باتريك رايدر، أن قائد القوات الأمريكية بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، الأدميرال جون أكويلينو عقد مؤخرا اجتماعا نادرا مع مسؤولين صينيين، دون تقديم أي تفاصيل.

وقال رايدر إن
الجيش الأمريكي
يشكو بانتظام من صعوبة إجراء الاتصالات السياسية مع زملائه في
جمهورية الصين الشعبية، مشيرا إلى أن الجانب الامريكي يعلن على الدوام رغبته في فتح قنوات للاتصال.

وكشف أن الاجتماع النادر من نوعه جرى على هامش أحد المؤتمرات العسكرية المنعقدة في جمهورية جزر فيجي في منتصف أغسطس ولم يقدم رايدر أي تفاصيل حول هذا الاجتماع.

وأوضح أن وجهة النظر الأمريكية تقول بعدم وجود عوائق أمام إجراء الاتصالات بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الصيني، الذي يرفض اللقاء بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة.

وأردف رايدر: "سنواصل الضغط من أجل التوصل إلى قنوات اتصال مفتوحة".

كما شدد المتحدث باسم البنتاغون على أن قنوات الاتصال المفتوحة مع جمهورية الصين الشعبية من خلال وزارات الدفاع ضرورية من أجل تقليل احتمالية حدوث حسابات خاطئة غير مقصودة من جانب جيشي القوتين النوويتين.


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