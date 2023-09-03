البنتاجون: اجتمعنا مع الصينيين لتفادى حدوث أخطاء بين القوتين النوويتين
التاريخ
9/3/2023 8:18:19 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن متحدث البنتاجون، باتريك رايدر، أن قائد القوات الأمريكية بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، الأدميرال جون أكويلينو عقد مؤخرا اجتماعا نادرا مع مسؤولين صينيين، دون تقديم أي تفاصيل.
وقال رايدر إن
الجيش الأمريكي
يشكو بانتظام من صعوبة إجراء الاتصالات السياسية مع زملائه في
جمهورية الصين الشعبية، مشيرا إلى أن الجانب الامريكي يعلن على الدوام رغبته في فتح قنوات للاتصال.
وكشف أن الاجتماع النادر من نوعه جرى على هامش أحد المؤتمرات العسكرية المنعقدة في جمهورية جزر فيجي في منتصف أغسطس ولم يقدم رايدر أي تفاصيل حول هذا الاجتماع.
وأوضح أن وجهة النظر الأمريكية تقول بعدم وجود عوائق أمام إجراء الاتصالات بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الصيني، الذي يرفض اللقاء بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة.
وأردف رايدر: "سنواصل الضغط من أجل التوصل إلى قنوات اتصال مفتوحة".
كما شدد المتحدث باسم البنتاغون على أن قنوات الاتصال المفتوحة مع جمهورية الصين الشعبية من خلال وزارات الدفاع ضرورية من أجل تقليل احتمالية حدوث حسابات خاطئة غير مقصودة من جانب جيشي القوتين النوويتين.
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