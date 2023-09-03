وسائل إعلام عبرية تكشف فضيحة جديدة فى الجيش الإسرائيلى

وأفادت "القناة 14" الإسرائيلية بسرقة مدفع رشاش من نوع "ماغ" كان مثبتا على مدرعة من نوع "تايغر" بينما الجنود في داخلها نائمين.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في الحادثة.

وفي يونيو، أعلن الجيش الإسرائيلي عن

وقوع عملية سطو

على قاعدة للجيش وسرقة مدفع رشاش من طراز "ماغ".

وقالت إذاعة الجيش في تغريدة على "تويتر": "حادثة أخرى لسرقة ذخيرة من قاعدة الجيش الإسرائيلي في النقب جنوبي إسرائيل".

وأضافت أنه تمت سرقة مدفع رشاش من نوع "ماغ" الأسبوع الماضي، من قاعدة جفعاتي الجوية.

وذكرت أن الجنود نصبوا المدفع بالقرب من ناقلة جنود مدرعة، حيث تدربوا،

ليقوم اللصوص هناك بسرقته، لافتة

إلى أن القوات الإسرائيلية فتحت تحقيقا في الحادثة.

وأوضحت الإذاعة العبرية أن المتحدث باسم الجيش أكد التفاصيل.