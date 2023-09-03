وقال غوتيريش للصحفيين، الخميس: "قدمنا عددا من المقترحات المحددة في رسالة وجهتها إلى وزير الخارجية الروسي. وهي تسمح بتهيئة الظروف لاستئناف مبادرة البحر الأسود".

وأضاف: "نعتبر أن مبادرة البحر الأسود ساهمت بقسط مهم في أن تكون أسواق الأغذية مناسبة أكثر لحل مهام ضمان الأمن الغذائي، وأسفرت عن انخفاض الأسعار وهيأت الظروف لوصول المنتجات إلى أسواق الدول النامية".

وأكد: "نعتقد أنه سيكون من المهم للغاية استئنافها".

وأشار إلى أن تلك المقترحات قد تكون أساسا لاستئناف صفقة الحبوب، مضيفا أنه يجب أن يكون ثابتا و"ألا يعمل بين أزمة وأخرى وبين توقف وآخر".

ولفت غوتيريش إلى أن المقترحات تضمنت كذلك "عددا من الحلول المحددة بشأن ما يثير القلق (لدى روسيا). وهي تسمح بضمان وصول الأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية وبأسعار ملائمة".

يذكر أن روسيا كانت قد أعلنت استعدادها للعودة إلى صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود بعد

تنفيذ الشروط الروسية، وخصوصا رفع القيود عن صادرات الأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق الدولية.