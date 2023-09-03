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كولر يحسم موقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي فى السوبر الأفريقى

9/3/2023 8:18:17 AM
(MENAFN- Youm7) الجهاز الفني لفريق
الأهلي
بقيادة السويسري مارسيل كولر، يضع برنامجا تأهيليا للاعبي الفريق الجدد للمشاركة في بطولة السوبر الأفريقي أمام إتحاد العاصمة الجزائري المقرر لها يوم 15 سبتمبر الجاري بالسعودية ، ويُمني المدرب السويسري النفس بتجهيز إمام عاشور لاعب الفريق الجديد على الصعيد البدني والفني للمشاركة في مباراة السوبر التي ستكون أول إختبار رسمي للمارد الأحمر في الموسم الجديد.

ووضع الجهاز الطبي برنامج تأهيل لإمام عاشور في معسكر الفريق المُقام حالياً بالنمسا وذلك للتعافي من إصابته القديمة التي تعرض لها في أبريل الماضي حينما كان لاعباً في نادي ميتيلاند الدنماركي وكانت عبارة قطع في وتر العضلة الخلفية.

وسيتحدد موقف إمام عاشور من مباراة السوبر الأفريقي خلال الأيام القليلة المقبلة ورغم تضاؤل الفرصة إلا أن الجهاز الفني مازال يترقب الموقف لحسم موقف اللاعب من التواجد في قائمة مباراة إتحاد العاصمة الجزائري.




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