ووضع الجهاز الطبي برنامج تأهيل لإمام عاشور في معسكر الفريق المُقام حالياً بالنمسا وذلك للتعافي من إصابته القديمة التي تعرض لها في أبريل الماضي حينما كان لاعباً في نادي ميتيلاند الدنماركي وكانت عبارة قطع في وتر العضلة الخلفية.

وسيتحدد موقف إمام عاشور من مباراة السوبر الأفريقي خلال الأيام القليلة المقبلة ورغم تضاؤل الفرصة إلا أن الجهاز الفني مازال يترقب الموقف لحسم موقف اللاعب من التواجد في قائمة مباراة إتحاد العاصمة الجزائري.







