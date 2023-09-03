Monday, 04 September 2023 10:12 GMT

3 مصريين يتأهلون لنصف نهائى بطولة باريس للاسكواش

9/3/2023 8:18:17 AM
(MENAFN- Youm7) تأهل الثلاثي المصري، علي فرج، نوران جوهر، ونور الشربيني، إلى الدور نصف النهائي ببطولة باريس للاسكواش، التى تستضيفها العاصمة الفرنسية، كأول بطولة بفئة البلاتينيوم بالموسم الجديد، فى الفترة بين 27 أغسطس وحتى 2 سبتمبر، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.



وجاءت نتائج المصريين في الدور ربع النهائي كالتالي:



فوز علي فرج على الفرنسي فيكتور كورين بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 43 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-5, 11-9.



فوز نور الشربيني على مواطنتها نور الطيب بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 52 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 11-8, 11-5, 11-8.



فوز نوران جوهر على البلجيكية نيلي جليس بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 37 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-8, 11-4.



هزيمة طارق مؤمن أمام النيوزيلندي بول كول بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 60 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 12-10, 11-8.



هزيمة مازن هشام أمام الانجليزي محمد الشوربجي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-5, 11-4.







MENAFN03092023000132011024ID1107000156

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث