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منتخب الجمباز الفنى رجال يشارك اليوم فى بطولة رومانيا الدولية

9/3/2023 8:18:16 AM
(MENAFN- Youm7) يشارك اليوم الجمعة، المنتخب الوطني لرجال الجمباز الفني في بطولة رومانيا الدولية والمقرر إقامتها بالعاصمة الرومانية "بوخارست" وذلك استعدادا لبطولة العالم
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ووصلت بعثة الفراعنة إلى رومانيا أول أمس استعدادًا لخوض البطولة الدولية والتي يشارك بها العديد من اللاعبين المميزين على مستوى العالم.



ويمثل المنتخب الوطني في هذه البطولة كلًا من: "علي زهران - أحمد المراغي - عمر العربي - أحمد عبد الرحمن - محمد منتصر عفيفي - زياد خاطر".



ويقود المنتخب فنيًا جمال مطر المدير الفني، وعرفات أحمد المدرب العام والخبير يڤجيني كوزين، ويترأس البعثة الدكتور محمد علي، كما يشارك شريف جودت كحكم مرافق.



ومن جانبه، أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، أن المنتخب المصري يتطور بشكل سريع ومميز خلال الفترة الماضية.



واضاف أمين ان منتخب الجمباز الفني رجال يسير بخطي ثابتة لاعتلاء منصات التتويج بعد المجهود الكبير المبذول من اللاعبين والجهاز الفني وتوفير الدعم اللازم من اتحاد الجمباز من إقامة معسكرات داخلية وخارجية علي اعلي مستوي









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