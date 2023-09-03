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الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادا للموسم الجديد

9/3/2023 8:18:16 AM
(MENAFN- Youm7) يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى تدريباته اليوم الجمعة أول سبتمبر استعداداً لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد بعد الراحة الطويلة التى منحها الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق للاعبين.



وأبلغ الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لاعبى الأبيض بخضوعهم لقياس أوزان بمجرد عودتهم للتدريبات الجماعية رغبة منه فى الاطمئنان على البرنامج الغذائي، الذى وضعه للاعبين ومدى الحالة الفنية والبدنية لهم قبل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد من الدورى الممتاز.



فى سياق مختلف شدد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو
المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على لاعبيه بعدم التدخل فى الظروف التى يمر بها النادى خلال الفترة الحالية مطالبهم بالتركيز فقط فى الملعب من أجل الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد.



واتفق أوسوريو مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق على إبعاد اللاعبين عن أجواء انتخابات نادى الزمالك المقرر فتح باب الترشح لها 4 سبتمبر المقبل وتستمر حتى اليوم العاشر من نفس الشهر.



ويرغب أوسوريو فى حفاظ لاعبيه على كامل تركيزهم،استعدادا للموسم الجديد خاصة أن الفريق مقبل على منافسات قوية،فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية والدورى الممتاز
وكأس مصر تحتاج من الجميع،كامل الجاهزية الذهنية والفنية والبدنية.







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