وقال محسن عبد المسيح في تصريحات خاصة: "الموقف حاليا ما زال غير واضح، وتواصنا مع السفارة الغانية والتونسية من أجل تسهيل دخول الثنائى ياو أنور وحمدى النقاز وننتظر حل أزمة التأشيرة".

وتابع عضو مجلس إدارة الإسماعيلى: "ياو أنور حصل على كل المستحقات وموقع على تعهد بالعودة مرة أخرى بعد حل أزمة المستحقات، واللاعب سافر بعدما أنهى كل شيء ويتبقى فقط التأشيرة لاستكمال تعاقده معنا".

وأضاف محسن عبد المسيح: "أما التونسى حمدى النقاز فهو يرغب فى اللعب تحت قيادة إيهاب جلال واستعادة مستواه مرة أخرى، وننتظر عودته من أجل حل الأمور المادية معه".

ويعود فريق

الإسماعيلى

للتدريبات اليوم الخميس، بعد الراحة 24 ساعة التى حصل عليها اللاعبون بعد الودية التى خاضها الفريق أمام إنبى وانتهت بالخسارة بهدفين مقابل هدف فى ثانى الوديات التى يجريها إيهاب جلال المدير الفنى للفريق.

وفضل إيهاب جلال منح الفريق راحة بعد التدريبات القوية التى أجراها فى الفترة الأخيرة والتدريب صباحا ومساء لرفع معدل اللياقة البدنية للاعبين من أجل تجهيزهم بشكل قوى للموسم الجديد.

ويسعى إيهاب جلال للوصول لأفضل تشكيل ممكن وتجهيز جميع اللاعبين بشكل كامل ليكون الفريق على أتم استعداد للموسم الجديد، ويبحث عن 4 وديات أخرى لخوضها قبل بداية الموسم.

واتفق إيهاب جلال مع كل مدربي قطاع الناشئين في الإسماعيلي على توحيد طرق اللعب في القطاع مثلما يخوض الفريق الأول ليكون اللاعبين جاهزين في أي وقت للعب للفريق الأول.



