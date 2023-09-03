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ما لا تعرفه عن إيهاب نافع فى ذكرى ميلاده.. أبرز أعماله مع ماجدة الصباحى

9/3/2023 8:18:15 AM
(MENAFN- Youm7) تحل، اليوم الجمعة مع ذكرى ميلاد الفنان إيهاب نافع، الذي اشتهر بوسامته، ورغم من قلة الأعمال الفنية الذي قدمها إلا أن أدواره حفرت في أذهان جمهوره على مدار عقود كثيرة.

تزوج إيهاب نافع أكثر من 10 مرات كما صرحت ابنته غادة نافع في حوار لها ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، وهن الفنانة ماجدة وبعد انفصاله عنها تزوج 8 مرات منهم سيدة أسترالية، تعرف عليها في بيروت، وأنجب منها طفلين هما زكريا وجوهرة، وعاش في أستراليا فترة شارك خلالها في أعمال سينمائية.

ثم تزوج من صحفية خليجية، ثم من سيدة أمريكية من أصل ألماني تعرف عليها في اليونان، ثم من سيدة أردنية، ومن أشهر زيجاته، زواجه من فالترود بيتون، أرملة رجل المخابرات رفعت الجمال، والمعروف باسم رأفت الهجان، وانفصل عنها بعد 7 سنوات من زواجهما.

ولكن زواجه من
الفنانة ماجدة
هو الأشهر، إذ أنه على الرغم من زيجاته الكثيرة إلا أنه دائما ما يقول عنها إنها حب حياته، ولم تتزوج هي من بعده، بدأت قصة حبهما حينما تعارفا في حفل نظمته السفارة الروسية وكان إيهاب نافع يعمل طياراً، وأصر في نهاية الحفل أن يوصلها إلى المنزل واستمر معها طيلة ثلاث ساعات كان يتحدثان فيهما وروى لها قصة حياته وأنه معجب بها.

وبعد عدة أيام جاء إلى بيتها وتقدم لخطبتها من والدها وأقيم حفل زفافهما في عام 1963، وقدمته ماجدة معها في السينما خلال فيلم "الحقيقة العارية" وكانت أول تجربة له في التمثيل، ورغم كل ذلك إلا أنهما انفصلا بعدما رزقا بابنتهما غادة نافع ولم تتزوج ماجدة من بعده رجلاً آخر.

لم يقدم سوى عددا قليلا من الأفلام التي لم تتجاوز الـ 20، أبرزها 5 أفلام جمعته بزوجته ماجدة، وكانت البداية عام 1963 بفيلم "الحقيقة العارية" إخراج عاطف سالم، "الهجرة إلى الرسول" عام 1964 إخراج إبراهيم عمارة، "من أحب" عام 1966 إخراج ماجدة، "القبلة الأخيرة" عام 1967 إخراج محمود ذو الفقار، "النداهة" عام 1975 إخراج حسين كمال.






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