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جيمي كيميل: الاعتزال كان اتجاهى قبل إضراب نقابة الكُتاب الأمريكية

9/3/2023 8:18:15 AM
(MENAFN- Youm7) كشف المذيع العالمى جيمي كيميل منذ فترة طويلة أنه كان لديه خطط اعتزال العمل قبل حدوث إضراب نقابة الكتاب الأمريكية (WGA) المستمر إلى الآن، وتحدث كيميل عن خططه الأولية للتقاعد من تقديم برنامجه الشهير Jimmy Kimmel Live! في وقت سابق من هذا العام، رغم أن وجهة نظره بشأن هذه المسألة قد تغيرت منذ ذلك الحين بسبب إضراب الكتاب المستمر.


جيمي كيميل


وقال كيميل في الحلقة الأولى من البث الصوتي Strike Force Five: "كنت عازمًا جدًا على التقاعد في الوقت الذي بدأ فيه الإضراب، لكننى الآن، أدركت، إنه أمر جميل أن تعمل".

يهدف البودكاست Strike Force Five الذي تم إطلاقه حديثًا إلى دعم الكتاب المضربين أيضًا، حيث تذهب عائدات البرنامج الصوتى إلى الموظفين من كل البرامج الخاصة بالمضيفين، ويقدمه كل من كيميل وستيفن كولبيرت وجيمي فالون وسيث مايرز وجون أوليفر.

وذلك بعد أن أعلنت نقابة الكتاب الأمريكية (WGA) أن الكتاب في هوليوود سيضربون للمرة الأولى منذ 15 عامًا، وذلك بعد أن صوت مجلس إدارة WGA West ومجلس WGA East بالإجماع للدعوة إلى إضراب، والذى يعد الأول منذ عام 2007، وفقًا لبيان وسائل التواصل الاجتماعي الصادر عن WGA West.

يسري الإضراب الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ الصيفي، الثلاثاء 2 مايو 6 مساءً 2 مايو بالتوقيت الصيفي البريطاني، وأكدت WGA West إن الإضراب يأتي بعد ستة أسابيع من المفاوضات مع مجموعة من شركات الإنتاج والمنصات والشبكات، منهاflix و Amazon و Apple و Disney و Warner Bros. Divery و NBC Univel و Paramount و Sony، وغيرهم.



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