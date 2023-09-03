جيمي كيميل: الاعتزال كان اتجاهى قبل إضراب نقابة الكُتاب الأمريكية
التاريخ
9/3/2023 8:18:15 AM
(MENAFN- Youm7) كشف المذيع العالمى جيمي كيميل منذ فترة طويلة أنه كان لديه خطط اعتزال العمل قبل حدوث إضراب نقابة الكتاب الأمريكية (WGA) المستمر إلى الآن، وتحدث كيميل عن خططه الأولية للتقاعد من تقديم برنامجه الشهير Jimmy Kimmel Live! في وقت سابق من هذا العام، رغم أن وجهة نظره بشأن هذه المسألة قد تغيرت منذ ذلك الحين بسبب إضراب الكتاب المستمر.
جيمي كيميل
وقال كيميل في الحلقة الأولى من البث الصوتي Strike Force Five: "كنت عازمًا جدًا على التقاعد في الوقت الذي بدأ فيه الإضراب، لكننى الآن، أدركت، إنه أمر جميل أن تعمل".
يهدف البودكاست Strike Force Five الذي تم إطلاقه حديثًا إلى دعم الكتاب المضربين أيضًا، حيث تذهب عائدات البرنامج الصوتى إلى الموظفين من كل البرامج الخاصة بالمضيفين، ويقدمه كل من كيميل وستيفن كولبيرت وجيمي فالون وسيث مايرز وجون أوليفر.
وذلك بعد أن أعلنت نقابة الكتاب الأمريكية (WGA) أن الكتاب في هوليوود سيضربون للمرة الأولى منذ 15 عامًا، وذلك بعد أن صوت مجلس إدارة WGA West ومجلس WGA East بالإجماع للدعوة إلى إضراب، والذى يعد الأول منذ عام 2007، وفقًا لبيان وسائل التواصل الاجتماعي الصادر عن WGA West.
يسري الإضراب الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ الصيفي، الثلاثاء 2 مايو 6 مساءً 2 مايو بالتوقيت الصيفي البريطاني، وأكدت WGA West إن الإضراب يأتي بعد ستة أسابيع من المفاوضات مع مجموعة من شركات الإنتاج والمنصات والشبكات، منهاflix و Amazon و Apple و Disney و Warner Bros. Divery و NBC Univel و Paramount و Sony، وغيرهم.
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