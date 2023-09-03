تجديد مسلسل The Lincoln Lawyer لموسم ثالث

وكان قد تم طرح الموسم الثاني على جزأين، في 6 يوليو الماضى و3 أغسطس الجارى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "TVSERIESFINALE".

وتم طرح مسلسل الدراما The Lincoln Lawyer في مايو 2022، وجددت نتفليكس المسلسل في الشهر التالي من انتهاء عرضه.

كتب مسلسل The Lincoln Lawyer التليفزيوني المؤلف David E. Kelley، وذلك استناد على رواية The Brass Verdict

بقلم مايكل كونيلي.

المسلسل بطولة مجموعة من النجوم منهم مانويل جارسيا رولفو، نيف كامبل، بيكي نيوتن، جاز رايكول، أنجوس سامبسون، وكريستوفر جورهام.

وتدور أحداث المسلسل حيث يبدأ المحامي ميكي هالر (جارسيا رولفو) في تولي الشركة بعد مقتل صاحب الشركة القانوني السابق، وبالتالي هذا يشمل خوض هالر في محاكمة جريمة قتل رفيعة المستوى.



