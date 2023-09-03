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أقدم المطاعم حول العالم.. أحدها عمره يقارب الـ 200 عام

9/3/2023 8:18:13 AM
(MENAFN- Youm7) هناك الكثير من المغامرين يحبون تجربة الأشياء التى لم تخطر ببال أحد، ومن أمتع الأشياء الغريبة، هي التجارب الحياتية في الأماكن القديمة والعتيقة، ومن ضمن تلك التجارب، هي تناول الطعام في أقدم مطعم.تشعر
وكأنك مدعو على العشاء في زمن من القرون الوسطى، حيث الجلوس على طاولة
تناولت الأجيال السابقة العشاء عليها وصنعت ذكرياتهم، ويستعرض "اليوم السابع" قائمة بأقدم المطاعم الموجودة حتى الآن.هذا وفقًا لما ذكره موقع"weightlossgroove"

مطعم النجم الساطع

تأسس مطعم النجم الساطع في عام 1907 في مدينة بيسمر بولاية ألاباما، وهو أقدم مطعم يعمل حتى الآن ويشتهر بمأكولاته البحرية الطازجة وأطباقه المستوحاة من المطبخ اليوناني ، وقد كان أحد العناصر الأساسية في المجتمع الراقي لأكثر من قرن من الزمان.


مطعم النجم الساطع مطعم سكاغواي

هو مطعم ساحر ومكان مميز لتناول وجبة الإفطار يحافظ على الكثير من الهندسة المعمارية الأصلية، حتى الآن، ويعتبر من أقدم المطاعم حيث تم بناءه في عام 1897 في الاسكا.


مطعم Skagway مطعم إلـ شارو

يقدم مطعم الـ شارو في توكسون، أريزونا، المأكولات المكسيكية التقليدية منذ عام 1922، وحتى الآن يقدم نفس وصفات زمان، ولتعتبر وصفات توارثتها الأجيال، وهو يعد أقدم مطعم مكسيكي في الولايات المتحدة.


مطعم ال شارو نزل البندقية

تم إنشاء فندق نزل البندقية في عام 1947 في مدينة تونتيتاون بولاية أركنساس، وهو معروف بمأكولاته الإيطالية الأصيلة، وكان المطعم تابعا لنفس العائلة منذ ثلاثة أجيال ولا يزال يستخدم وصفات من المالك الأصلي.


نزل البندقية تاديش جريل

يقع هذا المطعم في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، ويقدم المأكولات البحرية منذ عام 1849، وهو أقدم مطعم يعمل باستمرار في المدينة وأصبح إحدى مؤسسات سان فرانسيسكو.


مطعم تاديش جريل بورصة بوكهورن

من أشهر المطاعم القديمة التي تقدم الأطعمة الغريبة منذ عام 1893، ومع تاريخها الذي يتضمن زيارات من الرؤساء والمشاهير والتي تعتبر جزء من تاريخ كولورادو.


مطعم بورصة بوكهورن



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