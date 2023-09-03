أقدم المطاعم حول العالم.. أحدها عمره يقارب الـ 200 عام

تأسس مطعم النجم الساطع في عام 1907 في مدينة بيسمر بولاية ألاباما، وهو أقدم مطعم يعمل حتى الآن ويشتهر بمأكولاته البحرية الطازجة وأطباقه المستوحاة من المطبخ اليوناني ، وقد كان أحد العناصر الأساسية في المجتمع الراقي لأكثر من قرن من الزمان.

هو مطعم ساحر ومكان مميز لتناول وجبة الإفطار يحافظ على الكثير من الهندسة المعمارية الأصلية، حتى الآن، ويعتبر من أقدم المطاعم حيث تم بناءه في عام 1897 في الاسكا.

يقدم مطعم الـ شارو في توكسون، أريزونا، المأكولات المكسيكية التقليدية منذ عام 1922، وحتى الآن يقدم نفس وصفات زمان، ولتعتبر وصفات توارثتها الأجيال، وهو يعد أقدم مطعم مكسيكي في الولايات المتحدة.

تم إنشاء فندق نزل البندقية في عام 1947 في مدينة تونتيتاون بولاية أركنساس، وهو معروف بمأكولاته الإيطالية الأصيلة، وكان المطعم تابعا لنفس العائلة منذ ثلاثة أجيال ولا يزال يستخدم وصفات من المالك الأصلي.

يقع هذا المطعم في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، ويقدم المأكولات البحرية منذ عام 1849، وهو أقدم مطعم يعمل باستمرار في المدينة وأصبح إحدى مؤسسات سان فرانسيسكو.

من أشهر المطاعم القديمة التي تقدم الأطعمة الغريبة منذ عام 1893، ومع تاريخها الذي يتضمن زيارات من الرؤساء والمشاهير والتي تعتبر جزء من تاريخ كولورادو.



