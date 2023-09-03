أقدم المطاعم حول العالم.. أحدها عمره يقارب الـ 200 عام

أقدم المطاعم حول العالم.. أحدها عمره يقارب الـ 200 عام
التاريخ
9/3/2023 8:18:13 AM
(MENAFN- Youm7) هناك الكثير من المغامرين يحبون تجربة الأشياء التى لم تخطر ببال أحد، ومن أمتع الأشياء الغريبة، هي التجارب الحياتية في الأماكن القديمة والعتيقة، ومن ضمن تلك التجارب، هي تناول الطعام في أقدم مطعم.تشعر
وكأنك مدعو على العشاء في زمن من القرون الوسطى، حيث الجلوس على طاولة
تناولت الأجيال السابقة العشاء عليها وصنعت ذكرياتهم، ويستعرض "اليوم السابع" قائمة بأقدم المطاعم الموجودة حتى الآن.هذا وفقًا لما ذكره موقع"weightlossgroove" مطعم النجم الساطع
تأسس مطعم النجم الساطع في عام 1907 في مدينة بيسمر بولاية ألاباما، وهو أقدم مطعم يعمل حتى الآن ويشتهر بمأكولاته البحرية الطازجة وأطباقه المستوحاة من المطبخ اليوناني ، وقد كان أحد العناصر الأساسية في المجتمع الراقي لأكثر من قرن من الزمان.
مطعم النجم الساطع مطعم سكاغواي
هو مطعم ساحر ومكان مميز لتناول وجبة الإفطار يحافظ على الكثير من الهندسة المعمارية الأصلية، حتى الآن، ويعتبر من أقدم المطاعم حيث تم بناءه في عام 1897 في الاسكا.
مطعم Skagway مطعم إلـ شارو
يقدم مطعم الـ شارو في توكسون، أريزونا، المأكولات المكسيكية التقليدية منذ عام 1922، وحتى الآن يقدم نفس وصفات زمان، ولتعتبر وصفات توارثتها الأجيال، وهو يعد أقدم مطعم مكسيكي في الولايات المتحدة.
مطعم ال شارو نزل البندقية
تم إنشاء فندق نزل البندقية في عام 1947 في مدينة تونتيتاون بولاية أركنساس، وهو معروف بمأكولاته الإيطالية الأصيلة، وكان المطعم تابعا لنفس العائلة منذ ثلاثة أجيال ولا يزال يستخدم وصفات من المالك الأصلي.
نزل البندقية تاديش جريل
يقع هذا المطعم في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، ويقدم المأكولات البحرية منذ عام 1849، وهو أقدم مطعم يعمل باستمرار في المدينة وأصبح إحدى مؤسسات سان فرانسيسكو.
مطعم تاديش جريل بورصة بوكهورن
من أشهر المطاعم القديمة التي تقدم الأطعمة الغريبة منذ عام 1893، ومع تاريخها الذي يتضمن زيارات من الرؤساء والمشاهير والتي تعتبر جزء من تاريخ كولورادو.
مطعم بورصة بوكهورن
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