



ومن مشاهير برج الدلو الفنانة العالمية شاكيرا، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.









حياتك العاطفية ستكون جيدة اليوم، اقضوا المزيد من الوقت معا وشاركوا مشاعركم، قد تحتاج إلى استكشاف أخطاء كل مشكلة متعلقة بالعلاقة وإصلاحها قبل أن تخرج الأمور عن نطاق السيطرة، أولئك الذين انفصلوا قد يصادفون شخصا مثيرا للاهتمام اليوم.



صحتك العامة ستكون جيدة اليوم، فقط تأكد من الحفاظ على التوازن بين الحياة العملية والشخصية، تجنب التمارين الثقيلة اليوم وتخطى أيضا رياضات المغامرة التي تشكل خطورة، وعليك شرب الكثير من الماء.





ومن مشاهير برج الميزان الكينج محمد منير، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.













يمتاز مولود برج الحمل

بالعديد من المميزات، فهو

شخص قيادى ناجح فى عمله، عاشق للرياضة وقادر على ممارسة أكبر قدر من

التمارين الرياضية، ومحب لتربية الحيوانات الأليفة.

يعرف عن مولود برج الحمل أنه شخص طيب القلب سريع التسامح، يمتلك قدرا كبيرا من الحنية، محب للسفر قادر على تكوين العلاقات والصداقات محب للحق، وصريح.

ومن مشاهير برج الحمل الفنانة سوسن بدر، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







حاول أن تقوم بأفضل أداء لديك خلال ساعات العمل، وابتعد عن الأمور التى تتسبب فى تعرضك للتوتر والقلق وحافظ على الاستفادة بأكبر قدر ممكن من المعلومات من أصحاب الخبرة.

اعطى شريك حياتك مساحته ولا تتسبب فى الحجر على مساحته الشخصية، وتخلص من الأفكار القديمة، وتحلى بالهدوء لاستمرارية العلاقة فى هناء وسعادة.

تخلص من دهونك العنيدة واحرص على الحصول على نظام خالٍ من الدهون، للحفاظ على صحتك، أيضًا تناول الاطعمة الغنية بالسوائل وتناول كميات كبيرة من الماء.

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل تجديد عقود ويمكن أن ينجح فى مشروعات ضخمة تساعده فى كسب المال خلال الفترات المقبلة.





يشتهر مولود

برج العذراء

بالعديد من الصفات، فهو شخص طيب القلب عاشق للهدوء والنظام والترتيب، وعاشق للحياة والسفر، يمكن الاعتماد ليه بقدر كبير فهو متعاون.

يمتاز مولود برج العذراء بالعديد من المميزات، فهو شخص جذاب قوى اجتماعيًا، قادر على تكوين الصداقات والعلاقات، وقادر على التعامل تحت ضغط، وعاشق للرياضة.

ومن مشاهير برج العذراء الفنان كاظم الساهر، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







تحلى بحسن التفكير والتدبير وتشارك مع زملائك فى العمل، وابتعد عن الدخول فى أى خلافات بين المسئولين تتسبب فى حدوث توتر فى عملك وتوقفه خلال الفترات الحالية.

تحلى بالصبر وابتعد عن القلق الذى يتسبب فى توتر العلاقة بينك وبين شريك حياتك فى الفترات المقبلة، ويفضل أن تبتعد عن تصدير المشكلات التى تعوق العلاقة العاطفية بينكم.

حاوط نفسك بشخصيات إيجابية لا تتسبب لك فى بذل طاقة أكبر لإثبات حسن نيتك فى كل هذه الأمور تتسبب فى ضعف الصحة والضغط على أعصابك فحاول أن تتخلى عنها.

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء تغيرات إيجابية كثيرة فى حياته وتخلصه من بعض المشكلات الماضية وحصوله على رحلة سفر طال انتظارها لفترات طويلة.





يعتبر مولود برج الثور من الشخصيات العاشقة للمرح والفرح والسفر، والقادرة على تكوين الصداقات والعلاقات، وقادر على التعامل تحت ضغط والتعايش تحت أى ظرف ممكن.

يعرف عن مولود برج الثور أنه شخصية طيبة القلب، جذاب قوى الشخصية ذكى اجتماعيًا ومهنيًا، ورومانسى، وعاشق لممارسة الرياضة، كما أنه مهنى عاشق للعمل.=

ومن مشاهير برج الثور الفنانة فيفى عبده، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







افصل حياتك المهنية عن حياتك الشخصية، تفرغ لساعات العمل بدون الدخول فى أى تفاصيل شخصية للحصول على نتائج جيدة تساعدك فى تحقيق النجاحات.

سوف تتخلص من جميع مشاكلك مع شريك حياتك وتحصل على ازدهار فى العلاقة العاطفية بينك وبينه.

تناول السكريات بكثرة يتسبب فى زيادة الوزن لذا ابتعد عن تناول السكريات والأملاح بكثرة، وتجنب الكسل وتناول المياه بكميات كبيرة للحصول على جسم مثالى

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن تتدفق الأموال والهدايا وبعض التغيرات التى تساعده على تحقيق فرصة السفر للخارج خلال الفترات المقبلة.





يتصف مولود برج الجدى بعدد من الصفات التى تجعله شخصا مميزا وقادرا على إثبات ذاته، أيضًا هو من أكثر الشخصيات العاشقة لممارسة التمارين الرياضية، محب للحياة.





يمتاز مولود برج الجدى بالعديد من الصفات الإيجابية، فهو شخص عاشق للطموح والاجتهاد والنشاط، مشارك فعال فى الخير، متعاون محب لبناء العلاقات.

ومن مشاهير برج الجدى الفنانة ياسمين عبد العزيز، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







حاول أن تضع خطة جيدة بالمناقشة مع مديرك والبعض من زملائك، للاستفادة من الآراء، والأخذ ببعض النصائح التى تفيد العمل بشكل قوى خلال الفترات المقبلة.

لتجنب حدوث المشكلات عليك الحد من الدخول فى تفاصيل الآخرين، وحاول أن تداوم على تقديم الدعم لبعض أفراد الأسرة، والحد من الدخول فى حياة شريك حياتك بدون علمه.

مارس التمارين الرياضية خلال الفترات المقبلة، وابتعد عن تناول الأكلات سريعة التحضير، وتحلى بالهدوء للحفاظ على صحتك خلال الفترات المقبلة.

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى بعض الحلول خلال الفترات المقبلة، التى تجعلك تتخلص من أى مشكلات فى حياتك، بالإضافة إلى الازدهار والحصول على جوائز وهدايا مالية.





ومن مشاهير برج العقرب الفنان أحمد حلمى، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.













ومن مشاهير برج القوس الفنانة ميرفت أمين، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.













يتميز مولود برج السرطان بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها حبه لعمله وحرصه على وضع خطط تساعده على النجاح والتفوق والعاطفية الشديدة والمزاجية التى تؤثر على قراراته.

يتسم مولود برج السرطان بصفات أخرى منها ميله للعيش فى الخيال لفترة من الوقت، الأمر الذى يساعده على تخيل أفكار جديدة ومختلفة، كما يتصف بالرومانسية ويعشق الجلوس فى المنزل.

ومن مشاهير برج السرطان توم هانكس، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







تعاون مع من حولك ولا تبخل عليهم بنصيحة أو بمساعدة، حيث يساعدك ذلك بالتقرب منهم أكثر وتحسين علاقتك بهم، ما يجعلك تحب عملك وتتقنه.

عاتب شريك حياتك وتحدث معه بصراحة عما أغضبك منه الفترة الماضية، وافتح معه صفحة جديدة لعلها تكون بداية لكما حتى تشعران بالسعادة والحب وتعود حياتكما مستقرة مرة أخرى.

احرص على شرب الماء أغلب الوقت حتى ترطب جسدك، وتتخلص من الشعور بالحر الشديد، كما عليك أن تتبع نظاما غذائيا صحيا غنيا بالعناصر الغذائية المهمة.

يجب على مولود برج السرطان خلال الفترة المقبلة، أن يتعاون مع زملائه ويساعد نفسه بالتقدم فى العمل ولا يتجاهل أى نصحية توجه له من أصحاب الخبرة.





يتميز مولود برج الجوزاء بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها تمتعه بشخصية اجتماعية محبوبة، لذلك يمتلك العديد من الأصدقاء، كما يعتبر من الشخصيات الناجحة فى مجال عمله، وذلك لقدرته على التكيف مع الظروف المختلفة.

ويتسم مولود برج الجوزاء بصفات أخرى منها الفضول، الذى يدفعه للبحث عن المعلومات المختلفة، كما يتسم بالمزاجية التى تؤثر على قراراته فى الكثير من الأحيان.

ومن مشاهير

برج الجوزاء كريم محمود عبد العزيز، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجوزاءعلى الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







لا تنشغل بالانتقادات اللاذعة التى يوجهها لك من حولك، وكن واثقاً من نفسك طوال الوقت حتى تستطيع أن تثبت ذاتك وتنجح فى عملك مرة أخرى.

لا تتجاهل فضفضة شريك حياتك لك وحديثه عن شعوره تجاهك، وانصت له جيداً، وابحث معه عن حلول تساعدكما لنجاح علاقتكما فى المستقبل.

تحكم فى شهيتك وضع خطة تساعدك على إنقاص وزنك الزائد، حتى تصل للرشاقة وإياك أن تضعف أمام الأطعمة الدسمة وتفرط فى تناولها مرة أخرى.

يجب على مولود برج الجوزاء خلال الفترة المقبلة، أن يعمل على تحقيق النجاح والتفوق فى عمله، ولا يتأثر بأى انتقادات توجه له حتى يستطيع إثبات ذاته.





يتميز مولود برج الأسد بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها تمتعه بشخصية قيادية مميزة، لذلك فهو قادر على إدارة أى مؤسسة، كما يتسم بحبه الشديد لعمله وحرصه على إتقانه.

يتسم مولود برج الأسد بصفات أخرى، والتى منها حرصه على لفت أنظار من حوله وتمتعه بالثقة بالنفس، والتى تصل لحد الغرور والأناقة التى تظهر عند اختياره لألوان ملابسه.

ومن مشاهير برج الأسد ميجان ماركل، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







لا تهدر وقتك فى مناقشة موضوعات بسيطة يمكن حلها فى وقت قصير، وبدلاً من ذلك احرص على ترتيب أولوياتك حتى تنهى عملك فى وقت قصير.

لا تنسى أن تجلس مع شريك حياتك لبعض الوقت حتى تشعر معه بالدفء والحب، الذى تبحث عنه طوال حياتك، وإياك أن تعانده مرة أخرى وتغضبه بتجاهلك المتعمد له.

لا تفرط فى تناول العصائر الغنية بالسكر، وكن معتدلا فى طعامك وشرابك حتى تحافظ على رشاقتك، كما عليك أن تمارس التمارين الرياضية بشكل يومى.

يجب على مولود برج الأسد خلال الفترة المقبلة أن يحافظ على لياقته، ويتناول الأطعمة الصحية ويحسن علاقته بأسرته حتى يشعر بالدفء والحب.





يتميز مولود برج الحوت بعدة صفات منها حبه الشديد للخيال، الذى يدفعه لابتكار أفكار جديدة ومبدعة فى عمله، كما يتمتع بشخصية اجتماعية، لذلك يمتلك العديد من الأصدقاء، ويتسم بطيبة القلب.

يتسم مولود برج الحوت بصفات أخرى منها حبه الشديد لشريك حياته والرومانسية، كما لا يستطيع أن يتخذ قرارا بمفرده، ويفضل الجلوس فى المنزل لفترة طويلة.

ومن مشاهير

برج الحوت حنان مطاوع، ويقدم "اليوم السابع" لمولود برج الحوت توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.







اثبت نفسك وتحمل المسئولية فى عملك وضع خطة جديدة تساعدك على النجاح والتفوق مع مرور الوقت، وإياك أن تتكاسل عن تحقيق حلمك حتى لا تتراجع للخلف مرة أخرى.

لا تعاند شريك حياتك طوال الوقت وتعاون معه فى تربية أطفالك حتى يشعرون باهتمامكما وحبكما الشديد لهم، كما عليك أن تقترب من شريك حياتك أكثر وتحسن علاقتك به.

احرص على تناول الخضراوات والفواكه حتى تستفيد من عناصرها الغذائية، كما عليك الحصول على قسط كافٍ من النوم حتى تشعر بالنشاط والحيوية بشكل يومى.

يجب على مولود برج الحوت خلال الفترة المقبلة أن يهتم بصحته ويمارس التمارين الرياضية بشكل يومى حتى يشعر بالحيوية والنشاط.