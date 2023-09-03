وصفات طبيعية.. 3 طرق من مطبخك تقضى على البثور وتعيد نضارتك











- امزجى مسحوق الفحم المنشط مع ماء الورد لتشكيل عجينة.



- ضعى العجينة على المناطق المصابة بالبثور السوداء واتركيها حتى تجف تمامًا.



- اغسلى وجهك بالماء الدافئ لإزالة القناع.



- يُنصح باستخدام هذا القناع مرة أو مرتين في الأسبوع.



- امزجى ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي مع عصير نصف ليمونة.



- ضعى القناع على البثور السوداء واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.



- اغسلى وجهك بالماء الفاتر.



- يُنصح باستخدام هذا القناع مرة أو مرتين في الأسبوع.







- امزجى ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون مع ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي.



- ضعى القناع على البثور السوداء واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.



- قومى بتدليك البشرة بلطف أثناء غسل القناع لإزالته.



- يُنصح باستخدام هذا القناع مرة أو مرتين في الأسبوع.





مهم جدًا أن تنظف وجهك جيدًا قبل وضع القناع، وترطيب بشرتك بلطف بعد إزالة القناع. قد يستغرق بعض الوقت حتى تشاهدى نتائج ملحوظة، لذا يُنصح بالاستمرار في استخدام هذه الوصفات بانتظام.



