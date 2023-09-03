وصفات طبيعية.. 3 طرق من مطبخك تقضى على البثور وتعيد نضارتك
التاريخ
9/3/2023 8:18:09 AM
(MENAFN- Youm7) نضارة الوجه شيء تسعى إليه الكثيرات من الفتيات، فتبحث عن أفضل المنتجات سواء المحلية أو المستوردة وتدفع أثمان باهظة من أجل تلك النضرة، ولكنها قد لا تعلم أنها من الممكن أن تجد غايتها فى أشياء حولها وتستعملها تقريبًا يوميًا، من داخل مطبخك ومن منتجات بسيطة وسهلة في متناول يدك نقدم لكِ ثلاث طرق مختلفة تساعد على نضارة البشرة وفى نفس الوقت تقضي على البثور السوداء في لحظات معدودة وفقًا لموقع"purplle"
زالة البثور السوداء
هنا ثلاث وصفات طبيعية يمكن استخدامها للتخلص من البثور السوداء وتحسين مظهر البشرة:
1. قناع الفحم المنشط:
- امزجى مسحوق الفحم المنشط مع ماء الورد لتشكيل عجينة.
- ضعى العجينة على المناطق المصابة بالبثور السوداء واتركيها حتى تجف تمامًا.
- اغسلى وجهك بالماء الدافئ لإزالة القناع.
- يُنصح باستخدام هذا القناع مرة أو مرتين في الأسبوع.
2. قناع العسل والليمون:
- امزجى ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي مع عصير نصف ليمونة.
- ضعى القناع على البثور السوداء واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.
- اغسلى وجهك بالماء الفاتر.
- يُنصح باستخدام هذا القناع مرة أو مرتين في الأسبوع.
3. قناع الشوفان والزبادي:
- امزجى ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون مع ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي.
- ضعى القناع على البثور السوداء واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.
- قومى بتدليك البشرة بلطف أثناء غسل القناع لإزالته.
- يُنصح باستخدام هذا القناع مرة أو مرتين في الأسبوع.
مهم جدًا أن تنظف وجهك جيدًا قبل وضع القناع، وترطيب بشرتك بلطف بعد إزالة القناع. قد يستغرق بعض الوقت حتى تشاهدى نتائج ملحوظة، لذا يُنصح بالاستمرار في استخدام هذه الوصفات بانتظام.
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