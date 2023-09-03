طرق غير تقليدية للتنظيف.. الكاتشب والقهوة الأبرز

يمكن أن نقوم بشراء قطع من الفضة والمجوهرات غالية الثمن، وبعد مرور الوقت نحتاج إلى تنظيفها ولكن بحذر وبدون تكاليف عالية أو الذهاب للمحل المسئول عن تنظيف الفضة، ويمكن أن نطرح هنا حيلة ذكية وغريبة هي

الكاتشب والموز، حيث إن الكاتشب أحد العناصر القوية التي تعمل على تلميع الفضة بطريقة مدهشة ، لذا حضري طبق وقومي بوضع ملعقة من الكاتشب، ثم قومي بوضع قطعة الفضة

لحين التأكد من غمرها بشكل كامل، ثم اتركيها 10 دقائق، ثم شطفها بالماء الدافئ

ويمكن أن تقومي بتلميع المجوهرات بقشور الموز، أو عمل عجينة من الموز لتنظيف المجوهرات .



في حالة إذا كان لديك مرايا ملطخه ببعض البقع، فقومي بتجربة معجون الأسنان، لذا قومي بتحضير قطعة من القماش، ثم قومي بوضع القليل من معجون الأسنان وقومي بتنظيف المرايا مع الحرص الشديد على اختيار نوع مناسب من معجون الأسنان لكي لا تتسببي في حدوث خدوش.

قومي بالتخلص من الأوساخ المتراكمة في الأماكن التي يصعب الوصول إليها عن طريق استخدم فرشاة المعجون بإضافة القليل

من المعجون، ثم قومي برش

القليل من صودا الخبز المختلط مع الخل واتركيها 5 دقائق ثم قومي

بمسحها .

عندما يتعلق الأمر بالتنظيف يمكن أن يكلفنا الأمر الكثير من الأموال، لذا قومي بصناعة محلول منظف قوي خالي من المواد الكيميائية بالقليل من الكحول وقطعة من القماش ذات الألياف الخفيفة، لذا ضعي لتر من الكحول على دلو من الماء وقومي بتنظيف الأرضيات أو النوافذ المعدنية القابلة للتنظيف بالماء.



"إذا كنت تعانين من وجود روائح كريهة في ثلاجتك فقومي بتجربة القهوة، فقط قومي بأخذ ملاعق من القهوة

وضعيها في وعاء مناسب ثم قومي بوضعها بداخل ثلاجتك بعد التنظيف ، فهو مزيل قوي لأي روائح.







