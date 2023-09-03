طرق غير تقليدية للتنظيف.. الكاتشب والقهوة الأبرز

طرق غير تقليدية للتنظيف.. الكاتشب والقهوة الأبرز
التاريخ
9/3/2023 8:18:08 AM
(MENAFN- Youm7) البقع من المشاكل التي لا مفر منها ويمكن أن تحدث بشكل شبه يومي مع أطفالنا أو حتي مع الكبار، وهى لا ترتبط بالأقمشة فقط ولكن يمكن أن تقع على الأرضيات والمرايات وغيرها من أثاث المنزل، أو الفضة والمجوهرات ووفقًا لما جاء في موقع
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thespruce" يستعرض" اليوم السابع" خلال السطور التالية أغرب الحيل التي تستخدم في التنظيف وإزالة البقع
حيل التنظيف
استخدمي الكاتشب والموز لتنظيف الفضة:
يمكن أن نقوم بشراء قطع من الفضة والمجوهرات غالية الثمن، وبعد مرور الوقت نحتاج إلى تنظيفها ولكن بحذر وبدون تكاليف عالية أو الذهاب للمحل المسئول عن تنظيف الفضة، ويمكن أن نطرح هنا حيلة ذكية وغريبة هي
الكاتشب والموز، حيث إن الكاتشب أحد العناصر القوية التي تعمل على تلميع الفضة بطريقة مدهشة ، لذا حضري طبق وقومي بوضع ملعقة من الكاتشب، ثم قومي بوضع قطعة الفضة
لحين التأكد من غمرها بشكل كامل، ثم اتركيها 10 دقائق، ثم شطفها بالماء الدافئ
ويمكن أن تقومي بتلميع المجوهرات بقشور الموز، أو عمل عجينة من الموز لتنظيف المجوهرات .
معجون الأسنان على المرايا:
تنظيف الشقوق التي يصعب الوصول إليها بمعجون الأسنان
في حالة إذا كان لديك مرايا ملطخه ببعض البقع، فقومي بتجربة معجون الأسنان، لذا قومي بتحضير قطعة من القماش، ثم قومي بوضع القليل من معجون الأسنان وقومي بتنظيف المرايا مع الحرص الشديد على اختيار نوع مناسب من معجون الأسنان لكي لا تتسببي في حدوث خدوش.
وصودا الخبز:
قومي بالتخلص من الأوساخ المتراكمة في الأماكن التي يصعب الوصول إليها عن طريق استخدم فرشاة المعجون بإضافة القليل تخطي المطهرات باهظة الثمن:
من المعجون، ثم قومي برش
القليل من صودا الخبز المختلط مع الخل واتركيها 5 دقائق ثم قومي
بمسحها .
عندما يتعلق الأمر بالتنظيف يمكن أن يكلفنا الأمر الكثير من الأموال، لذا قومي بصناعة محلول منظف قوي خالي من المواد الكيميائية بالقليل من الكحول وقطعة من القماش ذات الألياف الخفيفة، لذا ضعي لتر من الكحول على دلو من الماء وقومي بتنظيف الأرضيات أو النوافذ المعدنية القابلة للتنظيف بالماء.
جربى القهوة لإزالة الروائح الكريهة من ثلاجتك:
"إذا كنت تعانين من وجود روائح كريهة في ثلاجتك فقومي بتجربة القهوة، فقط قومي بأخذ ملاعق من القهوة
وضعيها في وعاء مناسب ثم قومي بوضعها بداخل ثلاجتك بعد التنظيف ، فهو مزيل قوي لأي روائح.
التنظيف بالكاتشب
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