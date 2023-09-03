لو أول يوم عمل.. نصائح مهمة للنجاح والثقة

يجب على الشخص أن يستعد في وظيفته الأولى وأن يتعلم كل الأشياء من حوله ويستوعبها بسرعة كبيرة،

ويوجد أشياء يجب أن يتعلمها المرء في يومه الأول مثل، مهمة الشركة وسياستها، ونظرة عامة على المسئوليات الجديدة التي على الشخص القيام بها،

وبالطبع أسماء الزملاء ودور كل واحد منهم.



وظيفة



بالطبع كل شخص يريد أن يذهب إلى العمل لأول مرة سيكون لديه الكثير من الأسئلة التي تدور في رأسه، ويجب كتابة تلك الأسئلة حتى لا ينساها، وأن تكون جاهزة لطرحها في أقرب وقت، مثل ما هي القرارت التي على الشخص أن يقوم باتخاذها، وما هي السياسة لصنع القرار، ولمن يتم إبلاغ القرار، ويمكن سؤال المدير كل تلك الأسئلة ليكون لدى الشخص المعلومات الكافية.





يجب على الشخص أن يحصل على النوم الكافى قبل الذهاب إلى اليوم الأول من العمل، حتى يجد سهولة في التركيز واستيعاب المعلومات الجديدة، لأن عدم النوم بشكل سليم قد يقلل من قدرة الشخص على الاستيعاب ويقلل من الإنتاجية بشكل كبير.



وظيفة

بالطبع عندما يكون لدى الشخص القدرة على تعلم أدوات الشركة المختلفة، سيقدر الآخرين أنه مستعد، وكل ما زادت معرفة الشخص بأدوات الشركة قبل دخول العمل سيكون لديه القدرة على تعلم المزيد مما يكون له تأثير إيجابى على العمل.

يجب على الشخص في اليوم الأول له في العمل أن يتدرب على العرض التقديمى، حتى يكون قادرا على تقديم مقدمة قيمة في مكان العمل، ليكون لدى الشخص المقدرة على تقديم الفكرة التي لديه بسهولة، ليرى الجميع أن لديه الموهبة ليكون قائدا فيما بعد.



