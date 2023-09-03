لو أول يوم عمل.. نصائح مهمة للنجاح والثقة

لو أول يوم عمل.. نصائح مهمة للنجاح والثقة
التاريخ
9/3/2023 8:18:08 AM
(MENAFN- Youm7) كل شاب يتخرج من الكلية يحلم بأن يلتحق بعمل ووظيفة جديدة، ولكن بالطبع أصعب أمر هو البداية، واليوم الأول في العمل، كيف سيتعامل الشخص مع من حوله، وسيشعر بالكثير من التوتر، وعلى الشخص أن يقضى يومه الأول في العمل بتركيز وبثقة بالنفس، ويوجد بعض النصائح التي يمكن من خلالها أن يشعر الشخص بالثقة والراحة في يومه الأول، وفقاً لموقع "na". نصائح لقضاء يوم عمل ناجح:
الاستعداد لتعلم الكثير:
يجب على الشخص أن يستعد في وظيفته الأولى وأن يتعلم كل الأشياء من حوله ويستوعبها بسرعة كبيرة،
ويوجد أشياء يجب أن يتعلمها المرء في يومه الأول مثل، مهمة الشركة وسياستها، ونظرة عامة على المسئوليات الجديدة التي على الشخص القيام بها،
وبالطبع أسماء الزملاء ودور كل واحد منهم.
وظيفة
قم بإنشاء قائمة بالأسئلة:
بالطبع كل شخص يريد أن يذهب إلى العمل لأول مرة سيكون لديه الكثير من الأسئلة التي تدور في رأسه، ويجب كتابة تلك الأسئلة حتى لا ينساها، وأن تكون جاهزة لطرحها في أقرب وقت، مثل ما هي القرارت التي على الشخص أن يقوم باتخاذها، وما هي السياسة لصنع القرار، ولمن يتم إبلاغ القرار، ويمكن سؤال المدير كل تلك الأسئلة ليكون لدى الشخص المعلومات الكافية.
الحصول على قسط كافى من النوم
يجب على الشخص أن يحصل على النوم الكافى قبل الذهاب إلى اليوم الأول من العمل، حتى يجد سهولة في التركيز واستيعاب المعلومات الجديدة، لأن عدم النوم بشكل سليم قد يقلل من قدرة الشخص على الاستيعاب ويقلل من الإنتاجية بشكل كبير.
دراسة أدوات الشركة:
وظيفة
بالطبع عندما يكون لدى الشخص القدرة على تعلم أدوات الشركة المختلفة، سيقدر الآخرين أنه مستعد، وكل ما زادت معرفة الشخص بأدوات الشركة قبل دخول العمل سيكون لديه القدرة على تعلم المزيد مما يكون له تأثير إيجابى على العمل. التدرب على العرض التقديمى:
يجب على الشخص في اليوم الأول له في العمل أن يتدرب على العرض التقديمى، حتى يكون قادرا على تقديم مقدمة قيمة في مكان العمل، ليكون لدى الشخص المقدرة على تقديم الفكرة التي لديه بسهولة، ليرى الجميع أن لديه الموهبة ليكون قائدا فيما بعد.
وظيفة
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