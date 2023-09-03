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مواعيد تسليم وحدات مشروع سكن مصر بمنطقة أرض المعارض بالقاهرة الجديدة

9/3/2023 8:18:08 AM
(MENAFN- Youm7) يبدأ جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، الأحد المقبل، الموافق 3/9/2023، وحتى يوم الأربعاء الموافق 13/9/2023، في تسليم الدفعة الثانية من مشروع سكن مصر بـ"منطقة أرض المعارض – المنطقة الأولى" مسلسل رقم 3، 4، 5، للمرحلة الأولى ومسلسل رقم 2، المراحل التالية للمرحلة الأولى، وذلك في مواعيد محددة وفقاً للمعلن من جهاز مدينة القاهرة الجديدة.



وأوضح المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 82، يوم الأحد 3/9/2023، ووحدات العمارة رقم 83، يوم الإثنين 4/9/2023، ووحدات العمارة رقم 84، يوم الثلاثاء 5/9/2023، ووحدات العمارة رقم 85، يوم الأربعاء 6/9/2023، ووحدات العمارة رقم 86، يوم الخميس 7/9/2023.



وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 87، يوم الأحد 10/9/2023، ووحدات العمارة رقم 88، يوم الإثنين 11/9/2023، ووحدات العمارة رقم 89، يوم الثلاثاء 12/9/2023، ووحدات العمارة رقم 90، يوم الأربعاء 13/9/2023.



وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر (2 شارع عباس العقاد )، وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، ومعه صورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.







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