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تفاصيل مشروع إنتاج الميلامين ومشروعين لإنتاج البتروكيماويات الخضراء

9/3/2023 8:18:07 AM
(MENAFN- Youm7) تدرس الشركة القابضة للبتروكيماويات بالتنسيق مع شركة موبكو تحقيقا للتكامل مع الشركات التابعة واستغلال الفائض من منتجاتها،مشروع إنتاج الميلامين بأرض شركة موبكو بتكلفة تقديرية 260 مليون دولار، الذى يهدف إلى استغلال 57ألف طن سنويا من محلول اليوريا وزيادة قيمتها المضافة، وذلك لإنتاج 40 ألف طن سنوياً من منتج الميلامين لتلبية جزء من احتياجات السوق المحلى وتأمين المواد الأولية لمشروع مشتقات الميثانول وتصدير الفائض.






وفى ضوء رؤية الشركة القابضة للبتروكيماويات لإنتاج البتروكيماويات الخضراء للحفاظ على البيئة ومواكبة التوجه العالمى لتقليل التأثير الضار الناتج عن طرق التخلص من منتجات البلاستيك وغيرها من المخلفات، يجرى حالياً دراسة مشروع إنتاج البلاستيك القابل للتحلل بطاقة إنتاجية 75 ألف طن سنوياً الذى يعتمد تصنيعه على مصادر حيوية مثل الجلوكوز والسكر الخام، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 600 مليون دولار ومن المقترح تنفيذه بشركة سيدبك.




وكذلك مشروع تحويل مخلفات البلاستيك إلى زيت لاستخدامه كمادة خام لتصنيع البولي إيثيلين بشركة سيدبك، ويهدف إلى إنتاج الوقود من مخلفات البلاستيك بطاقة إنتاجية 30 ألف طن سنوياً بطريقة التحلل الحراري والتكسير الهيدروجينى وهو أحدث نهج متبع لإعادة تدوير البلاستيك،حيث إن نجاح هذه المشروعات العملاقة يعد تتويجاً لما حققته الشركة القابضة للبتروكيماويات على أرض الواقع من الخطة الطموحة لوزارة البترول والثروة المعدنية فى تعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية.







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