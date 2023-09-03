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زيادة كميات الغاز لجنوب الوادى لـ 18 مليون م3 يوميا.. توسعات محطة ضواغط دهشور

9/3/2023 8:18:07 AM
(MENAFN- Youm7) تواصل الشركة المصرية للغازات الطبيعية العمل فى مشروع توسعات محطة ضواغط دهشور5،6 والذى يهدف إلى زيادة الكميات المدفعة من الغاز الطبيعي لمنطقة جنوب الوادى بمقدار 18 مليون م3 يومياً لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الغاز الطبيعى لقطاعات الاستهلاك المختلفة وكذلك احتياجات الشركة الوطنية للتكرير بأسيوط (أنوبك).



ويتضمن المشروع تركيب وحدات لاسترجاع الطاقة المهدرة Waste Heat Recovery) وتوليد الكهرباء بقدرة 24 ميجاوات من خلال استخدام أحدث التكنولوجيا المطبقة Organic Rankine Cycle (OrC) دون أي استهلاك إضافي للوقود وهو ما يؤدى لخفض الانبعاثات الكربونية بفضل عملية استعادة الحرارة من عوادم التربينات الغازية بمقدار 120ألف طن سنوياً، وتم الانتهاء من 73٪ من حجم الأعمال بالمشروع.



ويعد التوسع فى الشبكة القومية للغازات مطلبا أساسيا لنشر وتعظيم استخدامات الغاز الطبيعى لمواكبة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الطموحة التى تشهدها البلاد حاليا وبنهاية عام 2022 تضاعفت أطوال الخطوط الرئيسية للشبكة القومية لتصل 8264 كم بطاقة نقل 262 مليون م3 يوميًا،وفيما يلى أهم مشروعات التوسع فى الشبكة القومية للغازات الطبيعية وكانت كالتالى، فى إطار تدعيم وتوسعة الشبكة القومية للغازات الطبيعية قامت الشركة المصرية للغازات الطبيعية بالانتهاء من تنفيذ خط غاز التينة غرب / ميت نما قطر 42 بوصة بطول 167 كم ومحطة فلترة وتخفيض وقياس برج العرب ومحطة فلترة وتخفيض وقياس ميدور وميداليك.







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