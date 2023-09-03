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تعرف على القطاعات الصناعية الأكثر ارتفاعا فى الإنتاج خلال يونيـو الماضي

9/3/2023 8:18:07 AM
(MENAFN- Youm7) أظهرت البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يونيو 2023، الانشطة الاقتصادية التى شهد إنتاجيتها ارتفاعا وانخفاضا.

ويعتبر الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية مؤشر قصير المدى يعبر عن التطورات التي تمت على قيم الإنتاج الصناعي خلال شهر الدراسة "باستثناء الزيت الخام والمنتجات البترولية"، ويوضح الحقائق والبيانات التي تسهم في القدرة على التخطيط ورسم السياسات.

ويستخدم الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية في المدى القصير من قبل رجال الأعمال باعتباره مؤشر هام في قراراتهم الدورية، كما يستخدم من قبل الحكومة في رصد وتتبع الأداء الاقتصادي، كما تستخدم السلسلة الزمنية للرقم القياسي في تحليل سلوك النظام الاقتصادي واختيار السياسات الاقتصادية الأفضل.


وبالنسبة للأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً في الإنتاج فقد بلغ الرقم القياسي لصناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية 98.37 خلال شهر يونيو 2023 مقـارنـة بشهر مايــو 2023 حيـث بلغ
74.07 بنسبة ارتفاع قــدرهـــا32.81٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.
وبلغ الــرقم القيــاسي لصـناعة الفلزات القاعدية 59.59 خــــلال شــهـــر يونيو 2023 مقــــارنة بشهـــر مايــو 2023 حيـث بـلغ 57.21 بنســبة ارتفـــاع قـدرهــــا 4.16٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.
أما الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً فقد بلغ الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية 112.44 خــــلال شهــر يونيـو
2023 مقــارنة بشــهــر مايــو 2023 حيــث بلــــغ 130.32 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 13.72٪ وذلك بسبب توافر مخازين من المنتج، كما بلــغ الرقم القيـاسي لصـناعة المواد والمنتجات الكيماوية 79.34 خـــلال شهــــر يونيـو 2023 مقـــارنـــة بشــهر مايــو2023 حــيــث بــلــغ
88.18 بنســبـة انخـفــاض قدرهـــا10.02٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.
واجمالا بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 103.21 خلال شهر يونيو 2023 (أولـي) مقابل 104.71 خلال شهر مايــو 2023 (نهائي) بنسبة انخفاض
1.43٪.

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