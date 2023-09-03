ويناقش ديوان "الغرف المغلقة" الدكتورعايدي جمعه الأديب الشاعرالناقد وأستاذ الأدب العربي بجامعة 6 أكتوبر مع عدد من الشعراء والأدباء والمثقفين في حضور عدد من الكتاب والصحفيين وشعراء وأدباء المدينة الباسلة ومدن القناة والشرقية.

جدير بالذكر أن ديوان الغرف المغلقة من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة إحدى هيئات وزارة الثقافة المصرية، والتي تشارك في تلك الأيام، في الدورة الأولى لمعرض السويس للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتفتتحه غدًا الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.

تقدم قصور الثقافة أحدث ما أصدرته ضمن سلاسل إصداراتها القيمة والتي تتميز بأسعارها المخفضة، ومن الإصدارات المشاركة كتاب "فتنة الهامش" لحلمي سالم، و"القربان البديل" لفتحي عبد السميع، و"ما قرأه المصريون منذ أربعة آلاف عام" ترجمة أماني التفتازاني ومراجعة د. أبو الحسن بكري، و"سوريا القرن التاسع عشر في رحلات روسية" ترجمة نوفل نيوف، د. عادل إسماعيل، و"الليل الطويل" عن فقراء الريف في أدب خيري شلبي، لمحمد صلاح غازي، ورواية "في رحاب البطل كانت لنا أيام" لمحمد كسبر، و"شذور الذهب" لسيزا قاسم، و"طه حسين.. الإنسان والمشروع" لصبري حافظ، و"مذكرات هدى شعراوي" تقديم د. طارق النعمان، وكتاب "في معبد الفنون" للشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، و"سحر مصر القديمة" د. حسين عبد البصير، وكتاب "السحر في المعتقد الشعبي" د. شيرين جمال الدين.