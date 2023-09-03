ندوة لمناقشة ديوان الغرف المغلقة لـ فاتن متولى بمكتبة مصر الجديدة
التاريخ
9/3/2023 8:18:06 AM
(MENAFN- Youm7) تعقد شعبة أدب الرحلات باتحاد كتاب مصر برسائة الدكتورعلاء عبد الهادى، ندوة لمناقشة ديوان "الغرف المغلقة " للشاعرة البورسعيدية فاتن متولي حسانين، رئيس شعبة أدب الرحلات باتحاد كتاب مصر، وذلك بمكتبة مصر العامة ببورسعيد، يوم الخميس 7 سبتمبر المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء.
ويناقش ديوان "الغرف المغلقة" الدكتورعايدي جمعه الأديب الشاعرالناقد وأستاذ الأدب العربي بجامعة 6 أكتوبر مع عدد من الشعراء والأدباء والمثقفين في حضور عدد من الكتاب والصحفيين وشعراء وأدباء المدينة الباسلة ومدن القناة والشرقية.
ديوان الغرف المغلقة
جدير بالذكر أن ديوان الغرف المغلقة من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة إحدى هيئات وزارة الثقافة المصرية، والتي تشارك في تلك الأيام، في الدورة الأولى لمعرض السويس للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتفتتحه غدًا الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.
تقدم قصور الثقافة أحدث ما أصدرته ضمن سلاسل إصداراتها القيمة والتي تتميز بأسعارها المخفضة، ومن الإصدارات المشاركة كتاب "فتنة الهامش" لحلمي سالم، و"القربان البديل" لفتحي عبد السميع، و"ما قرأه المصريون منذ أربعة آلاف عام" ترجمة أماني التفتازاني ومراجعة د. أبو الحسن بكري، و"سوريا القرن التاسع عشر في رحلات روسية" ترجمة نوفل نيوف، د. عادل إسماعيل، و"الليل الطويل" عن فقراء الريف في أدب خيري شلبي، لمحمد صلاح غازي، ورواية "في رحاب البطل كانت لنا أيام" لمحمد كسبر، و"شذور الذهب" لسيزا قاسم، و"طه حسين.. الإنسان والمشروع" لصبري حافظ، و"مذكرات هدى شعراوي" تقديم د. طارق النعمان، وكتاب "في معبد الفنون" للشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، و"سحر مصر القديمة" د. حسين عبد البصير، وكتاب "السحر في المعتقد الشعبي" د. شيرين جمال الدين.
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