دكتورة نادية هشام تكتب: تاريخ القهوة والمقاهى

(MENAFN- Youm7) الكثيرونَ مِن عُشاق القهوةِ لا يعلمون سوى القليلِ عنها أو أنها كأي مشروبٍ يتم احتساؤه وتتمتع ببعض التميز عندهم، لكن ليس الجميع يعلم لماذا أصبحت كما يُشاع عنها إنها مشروب المثقفين والمطّلعين وصديقة القُراء، ولا يدرون أنها مرَّتْ بأطوارٍ عديدة ومختلفة منذ بداية ظهورها وتأييد تناولها كمشروب يساعد على الانتباه، لا يعرفون سبب تحريمها وتحليلها والشائعات التي صاحبتها وإنها مُسْكِرَةٌ وما صاحبها من مظاهرٍ عدة

البعض يؤيدها أو يعترض عليها، أو ما سر الأشعار الكثيرة التي أنشدها العلماء والشعراء البعض منها مدح والآخر ذم، حول ذلك ستعرضه السطور التالية.

انفردت القهوة عن غيرها من المشروبات بتاريخ ثقافي كبير، أدى ظهورها إلى حراكٍ اجتماعي نتيجة لتخصيص بيوت القهوة المخصصة في تقديمها وما يُصاحبها من مظاهرٍ جديدة مثل الغناء والموسيقى والمسرح.

ففي عام 911هـ/ 1511م ضُبِطَت القهوة وهي تُشْرَب بجوار الحرم في مكة وحينها تم تحرير محضر ورفعه إلى العاصمة القاهرة وإبداء الارتياب من هذا المشروب ومن تأثيره والمظاهر المصاحبة لشربه؛ ونتجَ عن ذلك المحضر نشوب الخلاف بين الفقهاء، وأصبح كلُّ فريقٍ منهم يريد إثبات صحة موقفه منها سواء بالرفض أو الإيجاب، حتى وصل الأمر أن بعض الفقهاء أثنوا عليها بالأبيات الشعرية ممن كان لهم اشتغال بالشِّعر، وبالطبع لم يقف الشعراء صامتين وقاموا بإلقاء الشعر وإنشاده في معشوقتهم الجديدة القهوة سواء كان منهم مَن يمدحها أو يذمها، وعليه تشكّل عبر الزمن أدب حول القهوة ومظاهر احتسائها.

وصلت القهوة من اليمن إلى الحجاز ومصر والشام في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي وهذه كانت بدايات وصولها، أما واقعة مكة التي ضُبطت أنها تُشرب بجانبها كانت في 1916م/ 1917م حيثُ كشفَ المحضرُ الذي حُرّرَ آنذاك عن انتشار ووصول القهوة قبل سنوات من تلك، والدليل إنها ارتبطت بها مظاهر معينة كما وضح في ذلك المحضر.

هذه الواقعة تتلخص في أن "خاير بك" الذي عُيّنَ ناظرٌ على الحسبة بمكة في عهد السلطان قانصوه الغوري-من سلاطين المماليك- (906: 922هـ/ 1500: 1516م) خلال طريقه من الكعبة إلى بيته رأى جماعة تحتفل بالمولد النبوي يتناولون مشروبًا في كؤوسٍ فسأل عن هذا المشروب فقيل له إنه مشروب يُطْبَخُ من قشر حبٍّ يأتي من اليمن ويسمَّى "بُن" وصار يُباع في مكة على هيئة الخمارات/ بيوت القهوة. (عبدالقادر محمد الأنصاري الحنبلي: عمدة الصفوة في حلّ القهوة، مخطوطة في معهد المخطوطات العربية، رقم م 21531، ورقة 28- 29).

واستنادًا لما سمعه وعرفه خاير بك جمع علماء وفقهاء مكة لكي يناقش معهم هذا المشروب وما يصاحبه من مظاهر غير محببة ومحرمة مثل الرهان والغناء وخلاصة مناقشاتٍ كثيرة واختلاف الآراء اتفقوا على أن المظاهر والأحوال المصاحبة لها مرفوضة ولكن كحبة ونبات أحالوها وحُكمها الإباحة، معتمدين ذلك لقوله تعالى: "هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا" (البقرة الآية 29).

وبعدها تركوا الأمر للأطباء الذين قالوا إن البُن بارد يابس مفسد للبدن وآخرين قالوا إنه مفيد ومحرق للبلغم، ولكن خاير بك اتخذ الرأي وأشهر النداء بمنع تعاطي القهوة (محمد الأرناؤوط: من التاريخ الثقافي للقهوة والمقاهي، ط1، جداول للنشر والتوزيع، الكويت، 2012م، ص16).

ولم يقف الأمر هنا بل تعرض حينها الشيخ "نور الدين بن ناصر الشافعي" مفتي مكة ومدرّسها إلى مصاعبٍ وصلت إلى تكفيره؛ لأنه كان من المدافعين عن القهوة، وبين مؤيدٍ ومعارضٍ لتحليل أو تحريم القهوة بَرَزَ في هذا الإطار شيخ الإسلام "زكريا الأنصاري" (823: 926هـ/ 1420: 1520م) وكان موقفه منها مهمًا لما له تأثير على تلاميذه الكُثُر سواء في مصر أو الحجاز وبلاد الشام، وموقفه كان متقلبًا منها تارة يحرمها وتارة أحلّها، وأقر حلّها بعد مراجعة المولعين بشربها وقرر أن يختبرهم في ذلك، فجاء بقشر البُن وطبخه وأمرهم بشربها وأخذ يتحدث إليهم ويفاتحهم في الكلام ويراجعهم ساعة كاملة فلم يرَ منهم تغيرًا أو طربًا بل وجدَ انبساطًا قليلاً وأكمل معهم الحديث ولكن لم يؤثر ومن هنا أحلَّ شربها (عبدالقادر العيدروسي: النور السافر عن أخبار القرن العاشر، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1405هـ، ص260، محمد الأرناؤوط: من التاريخ الثقافي للقهوة والمقاهي، ص19).

أما عن الشيوخ الذين لهم أشعار في مدح القهوة شيخ الإسلام المحدَّث ابن باكثير المكي (905: 989هـ/ 1499: 1581م)

أهلاً بصافي قهوة كالإثمد

جليت فزانت بالخمارِ الأسودِ لما أديرت في كؤوس لجينها

بيمين ساقٍ كالقضيبِ الأملدِ يحكي بياض أنائها وسوادها

طرفًا كحيلاً لا بكحلِ المرودِ





















وكذلك قطب العارفين الشيخ محمد البكري الصديقي (ت993هـ) الذي أفتى بتحليل شربها وله فيها أشعار منها:

أقولُ لمَن ضاقَ بالهمِ صدره

وأصبحَ مِن كُثر التشاغل في الفِكرِ عليكَ بشربِ الصالحين فإنه

شرابٌ طهورٌ ساميّ الذكرِ والقدرِ فمطبوخ قشر البن قد شاعَ ذكره

عليك به تنجو من الهم في الصَّدرِ وخلّ ابن عبدالحق يفي برأيه

وخذها بفتوى من أبي الحسن البكري





























والمقصود هنا بابن عبد الحق السنباطي (ت950هـ/ 1543م) الذي قاد حملة ضد القهوة وتحريمها سنة 939هـ/ 1532م. (العيدروسي: النور السافر، ص329، 385).





أما عن العلماء الأشد معارضة للقهوة كان قاضي القضاة ابن الشحنة الحلبي (851: 921هـ/ 1447: 1515م)، وتلميذه محمد بن سلطان الدمشقي مفتي بلاد الشام (870: 950هـ/ 1465: 1543م) الذي كان يتولى قضاء القاهرة في عهد السلطان الغوري نيابة عن أستاذه ابن الشحنة وبالطبع اتبع موقف أستاذه وحرم القهوة، ويقول العلامة أبو الطيب الغزّي في مؤلّف له بخصوص القهوة: إن ابتداءَ ظهورها كان في زمن سليمان بن دَاوُودَ عليهما السلام، وهذا يدل على وجود هذه النبتة أو الحبّة منذ زمنٍ (ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق محمود الأرناؤوط، ط1، دار ابن كثير، دمشق- بيروت، 1986م، ج10، ص57، 406- 407).





استمرَ انقسامُ العلماء بين مؤيدٍ ومعارضٍ وأصرَّ بعضهم على تحريمها مثل الشيخ الحكمي الكازروني، وبعضهم أيدَّ تحليلها مثل الشيخ أبو بكر المكي وألَّفَ رسالة للدفاع عنها تحت مسمَّى "إثارة النخوة بحكم القهوة" وردَّ على الكازروني برسالة أخرى بعنوان "إجابة الدعوة بنصّ القهوة"، ويضاف إلى أنصار القهوة "علي بن محمد العراق" وسُئلَ عنها فأجاب بتحليل شربها بغض النظر عما يشوبها أحيانًا من مظاهرٍ، وتحريمها من البعض لم يمنع العلماء المؤيدون من تعبيرهم وإنشاد الشعر فيها مثل الشيخ أبو الفتح المالكي (ت 975هـ/ 1567م) الذي وصفه الغزّي بأنه كان مُغاليًا فى نصرتها. (الغزّي: الكواكب السائرة، ج2، ص39).





وفى نهاية القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي أخذت تنتشر بيوت القهوة في دمشق ولم يتحرج العلماء أو الشعراء من الجلوس فيها والإبداع بها والتغني بالقهوة في أشعارهم ومن تلك الأشعار:

إن أقوامًا تعدوا

والبلا منهم تأتّى حرموا القهوة عمدًا

قد رووا إفكًا وبهتا إن سألتَ النص قالوا

إن عبد الحق أفتى

















(الجزيري: عمدة الصفوة في حل القهوة، ورقة 24).

إلى هنا لم ينتهِ الخلاف بل نشبَت فتنة كبيرة في مصر نتيجة تحريم ابن عبد الحق السنباطي للقهوة، وذكره لتحريمها في مجالسه بالأزهر فتعصبَ جماعة من العوام وخرجوا من بيوت القهوة من تلقاء أنفسهم من غير أمرٍ، وكسروا أوانيها وضربوا جماعة وقام بسبب ذلك فتنة كبيرة، ولتجنب تلك الفتنة أُحِيلَ الأمر إلى قاضي القضاة "محمد بن إلياس الحنفي" الذي رجع إلى العلماء وأحضرَ جماعة ممن يشربونها وقام بطبخها في منزله وظل يتحدث معهم معظم النهار؛ ليختبرَ حالهم فلم يرَ فيهم تغيرًا أو شيئًا منكرًا فأقراها على حالها؛ لذلك في عهد الوالي الجديد "خسرف باشا" الذي تولى حكم مصر خلال 941: 943هـ/ 1534: 1534م تفشت في زمنه القهوة والمقاهي. (أحمد جلبي عبد الغني: أوضح الإشارات فيمن ولى مصر القاهرة من الوزراء والباشات، تحقيق د. فؤاد محمد الماوي، القاهرة، 1977م، ص147).





وبين التأييد والمعارضة والتحليل والتحريم في شرب القهوة فقد نتج عنها تراثًا أدبيًا ضخمًا من علماء العرب الأجلاء وشعرائها تجمعوا بسببها حول مناظراتٍ وهجاءٍ وتأييدٍ ومعارضةٍ، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل كثرت وتنوعت الحكايات والروايات حول القهوة سواء في الشرق أو الغرب أي أصبحت جزءًا تاريخيًا يروى بجانب التراث الأدبي.





دكتورة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية