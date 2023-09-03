إطلاق قاموس جديد يساعد على فهم أعمال شكسبير فى بريطانيا

تسلط هذه الخلاصة المؤلفة من مجلدين والمكونة من 900 صفحة الضوء على جميع الكلمات الغريبة في اللغة الإنجليزية التي لم تعد صالحة للاستعمال منذ فترة طويلة والتي وردت ضمن مسرحيات شكسبير وتتضمن أيضًا الكلمات التي لا تزال مستخدمة حتى اليوم والتي لها معنى مختلف تمامًا - مثل "dotage" و"nag" و"adamant".

ومن المفترض أن يجعل فهم أعمال شكسبير أسهل كثيرًا، لكن بسعر ضخم يبلغ 400 جنيه إسترليني لمجلدين.

تم تصميم المشروع وإدارته بواسطة جوناثان كولبيبر، أستاذ اللغة الإنجليزية واللغويات في جامعة لانكستر والذى يصف القامورس وفقا لديلى ميل البريطانية بأنه "كنز لفظي دفين" من الفروق الدقيقة واستخدامات كلمات شكسبير، ويأتي نشره بعد سبع سنوات من العمل ومنحة قدرها مليون جنيه إسترليني من مجلس أبحاث الفنون والعلوم الإنسانية.

وتضمنت عمليات تجميع القاموس الاستعانة بما يعرف باسم "علم اللغة الجماعي"، وهو التحليل بمساعدة الكمبيوتر لمجموعات ضخمة من البيانات اللغوية.

وقال البروفيسور كولبيبر لصحيفة ديلى ميل البريطانية: إحدى السمات المميزة للقاموس هي شموله نحن لا ننظر فقط إلى الكلمات الصعبة بل ننظر إلى كل الكلمات في مسرحيات شكسبير."

وفي حين أن مبلغ 400 جنيه إسترليني لمجلدين يعد مبلغًا ضخمًا، إلا أن متحدث باسم جامعة لانكستر قال إنه مخصص بشكل أساسي للشراء من قبل المكتبات.

ومع ذلك، يمكن لأي فرد من الجمهور الشراء إذا كان لديه المال وهو مخصص للاستخدام من قبل عامة الناس وليس فقط الأكاديميين.

ويمكن للقاموس الضخم أن يجعل قراءة شكسبير تجربة أكثر تنويرا، وخاصة بالنسبة لأطفال المدارس الذين يضطرون إلى التعمق في مسرحيات شكسبير لساعات كجزء من المنهج فى بريطانيا.



