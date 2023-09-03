إطلاق قاموس جديد يساعد على فهم أعمال شكسبير فى بريطانيا

إطلاق قاموس جديد يساعد على فهم أعمال شكسبير فى بريطانيا
التاريخ
9/3/2023 8:18:05 AM
(MENAFN- Youm7) إذا لم تتمكن من التمييز بين "تقبيل الأذن" و"ألم العظام" أثناء قراءة أعمال ويليام شكسبي ، فقد يساعدك قاموس جديد في النهاية يتمثل في "موسوعة أردن للغة شكسبير"، التي نشرتها دار بلومزبري، والتي تضم أكثر من 20 ألف كلمة وعبارة استخدمها الشاعر في مسرحياته في القرنين السادس عشر والسابع عشر.
تسلط هذه الخلاصة المؤلفة من مجلدين والمكونة من 900 صفحة الضوء على جميع الكلمات الغريبة في اللغة الإنجليزية التي لم تعد صالحة للاستعمال منذ فترة طويلة والتي وردت ضمن مسرحيات شكسبير وتتضمن أيضًا الكلمات التي لا تزال مستخدمة حتى اليوم والتي لها معنى مختلف تمامًا - مثل "dotage" و"nag" و"adamant".
ومن المفترض أن يجعل فهم أعمال شكسبير أسهل كثيرًا، لكن بسعر ضخم يبلغ 400 جنيه إسترليني لمجلدين.
تم تصميم المشروع وإدارته بواسطة جوناثان كولبيبر، أستاذ اللغة الإنجليزية واللغويات في جامعة لانكستر والذى يصف القامورس وفقا لديلى ميل البريطانية بأنه "كنز لفظي دفين" من الفروق الدقيقة واستخدامات كلمات شكسبير، ويأتي نشره بعد سبع سنوات من العمل ومنحة قدرها مليون جنيه إسترليني من مجلس أبحاث الفنون والعلوم الإنسانية.
وتضمنت عمليات تجميع القاموس الاستعانة بما يعرف باسم "علم اللغة الجماعي"، وهو التحليل بمساعدة الكمبيوتر لمجموعات ضخمة من البيانات اللغوية.
وقال البروفيسور كولبيبر لصحيفة ديلى ميل البريطانية: إحدى السمات المميزة للقاموس هي شموله نحن لا ننظر فقط إلى الكلمات الصعبة بل ننظر إلى كل الكلمات في مسرحيات شكسبير."
وفي حين أن مبلغ 400 جنيه إسترليني لمجلدين يعد مبلغًا ضخمًا، إلا أن متحدث باسم جامعة لانكستر قال إنه مخصص بشكل أساسي للشراء من قبل المكتبات.
ومع ذلك، يمكن لأي فرد من الجمهور الشراء إذا كان لديه المال وهو مخصص للاستخدام من قبل عامة الناس وليس فقط الأكاديميين.
ويمكن للقاموس الضخم أن يجعل قراءة شكسبير تجربة أكثر تنويرا، وخاصة بالنسبة لأطفال المدارس الذين يضطرون إلى التعمق في مسرحيات شكسبير لساعات كجزء من المنهج فى بريطانيا.
قاموس شكسبير
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