Monday, 04 September 2023 10:10 GMT

مكتبة الكونجرس تطرح مجموعة رقمية من مخطوطاتها الفارسية النادرة

9/3/2023 8:18:04 AM
(MENAFN- Youm7) أصدرت مكتبة الكونجرس الأمريكية مجموعة رقمية من مخطوطاتها النادرة باللغة الفارسية، وهو أرشيف يمتد إلى 700 عام ويفتح هذا المورد المجاني نوافذ على التقاليد الدينية والوطنية واللغوية والثقافية المتنوعة فى بلاد فارس، ومعظمها وليس كلها إسلامية، ولكنها تختلف جميعها عن بعضها البعض بطرق معقدة وملفتة للنظر.
يقول هيراد دينافاري، أحد متخصصي المكتبات في قسم أفريقيا والشرق الأوسط وفقا لما ذكره موقع open culture : "نحن مبرمجون في الوقت الحاضر على الاعتقاد بأن بلاد فارس تعادل إيران، ولكن عندما تنظر إلى هذا فهي مجموعة متعددة المناطق، لقد ساهم فيه الكثيرون، وكان بعضهم هنودًا، وبعضهم تركيًا، ومن آسيا الوسطى”.
ويتكون "الأرشيف العالمي العميق"، كما كتب جوناثان كاري من أطلس أوبسكورا، من عدد صغير نسبيًا من المخطوطات يتألف من حوالي 155 مخطوطة فقط.
وقد لا يبدو هذا ملفتا بشكل خاص
نظرًا لضخامة بعض المجموعات الأخرى عبر الإنترنت لكن جودتها وتنوعها تجعلها ذات قيمة خاصة، فهي تمثل مجموعات أكبر بكثير من الأعمال في الفنون والعلوم والدين والفلسفة، والتي يعود تاريخها إلى القرن الثالث عشر وتمتد في مناطق من الهند إلى آسيا الوسطى والقوقاز، بالإضافة إلى الأراضي الناطقة باللغة الفارسية في إيران وأفغانستان وطاجيكستان.

من أبرز الأعمال التي ظهرت فى الأرشيف أعمال مثل القصيدة الملحمية لبلاد فارس ما قبل الإسلام، الشاهنامه، "التي تشبه الإلياذة أو الأوديسة"، بالإضافة إلى "الروايات المكتوبة عن حياة شاه جاهان، الإمبراطور المغولي في القرن السابع عشر الذي أشرف على بناء تاج محل.


جانب من المخطوطات الفارسية



MENAFN03092023000132011024ID1107000133

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث