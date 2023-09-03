من أبرز الأعمال التي ظهرت فى الأرشيف أعمال مثل القصيدة الملحمية لبلاد فارس ما قبل الإسلام، الشاهنامه، "التي تشبه الإلياذة أو الأوديسة"، بالإضافة إلى "الروايات المكتوبة عن حياة شاه جاهان، الإمبراطور المغولي في القرن السابع عشر الذي أشرف على بناء تاج محل.



