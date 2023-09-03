مكتبة الكونجرس تطرح مجموعة رقمية من مخطوطاتها الفارسية النادرة
التاريخ
9/3/2023 8:18:04 AM
(MENAFN- Youm7) أصدرت مكتبة الكونجرس الأمريكية مجموعة رقمية من مخطوطاتها النادرة باللغة الفارسية، وهو أرشيف يمتد إلى 700 عام ويفتح هذا المورد المجاني نوافذ على التقاليد الدينية والوطنية واللغوية والثقافية المتنوعة فى بلاد فارس، ومعظمها وليس كلها إسلامية، ولكنها تختلف جميعها عن بعضها البعض بطرق معقدة وملفتة للنظر.
يقول هيراد دينافاري، أحد متخصصي المكتبات في قسم أفريقيا والشرق الأوسط وفقا لما ذكره موقع open culture : "نحن مبرمجون في الوقت الحاضر على الاعتقاد بأن بلاد فارس تعادل إيران، ولكن عندما تنظر إلى هذا فهي مجموعة متعددة المناطق، لقد ساهم فيه الكثيرون، وكان بعضهم هنودًا، وبعضهم تركيًا، ومن آسيا الوسطى”.
ويتكون "الأرشيف العالمي العميق"، كما كتب جوناثان كاري من أطلس أوبسكورا، من عدد صغير نسبيًا من المخطوطات يتألف من حوالي 155 مخطوطة فقط.
وقد لا يبدو هذا ملفتا بشكل خاص
نظرًا لضخامة بعض المجموعات الأخرى عبر الإنترنت لكن جودتها وتنوعها تجعلها ذات قيمة خاصة، فهي تمثل مجموعات أكبر بكثير من الأعمال في الفنون والعلوم والدين والفلسفة، والتي يعود تاريخها إلى القرن الثالث عشر وتمتد في مناطق من الهند إلى آسيا الوسطى والقوقاز، بالإضافة إلى الأراضي الناطقة باللغة الفارسية في إيران وأفغانستان وطاجيكستان.
من أبرز الأعمال التي ظهرت فى الأرشيف أعمال مثل القصيدة الملحمية لبلاد فارس ما قبل الإسلام، الشاهنامه، "التي تشبه الإلياذة أو الأوديسة"، بالإضافة إلى "الروايات المكتوبة عن حياة شاه جاهان، الإمبراطور المغولي في القرن السابع عشر الذي أشرف على بناء تاج محل.
جانب من المخطوطات الفارسية
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