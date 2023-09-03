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المحطة الفضائية ستصبح أقل ازدحاما يوم السبت.. اعرف التفاصيل

9/3/2023 8:18:04 AM
(MENAFN- Youm7) يغادر رواد فضاء SpaceX الأربعة لفريق Crew-6 محطة الفضاء الدولية (ISS) يوم السبت بعد أربعة أشهر من العيش والعمل في المختبر المداري.



وسيعودون إلى الوطن على متن كبسولة Crew Dragon رواد فضاء ناسا ستيفن بوين ووارن هوبورج، ورائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، ورائد الفضاء روسكوزموس أندريه فيديايف.



وكانت هذه المهمة هي الرحلة الفضائية الرابعة لبوين، الذي شارك في بعثات المكوك الفضائي STS-126 في عام 2008، وSTS-132 في عام 2010، وSTS-133 في عام 2011، والأولى لهوبورج والنيادي وفيديايف



بعد وصول أفراد الطاقم الأربعة يوم الأحد، ارتفع عدد الطاقم على متن محطة الفضاء الدولية إلى 11. وهذا عدد كبير من الأشخاص في منشأة تقول ناسا إنها بحجم منزل مكون من ست غرف نوم، على الرغم من أنها كانت في الماضي استضافت ما يصل إلى 13 شخصًا ، ويبلغ العدد المعتاد لطاقم محطة الفضاء الدولية حوالي ستة أو سبعة.



يقوم أعضاء Crew-6 حاليًا بإنهاء أنشطة التسليم، والتي تتضمن الانتهاء من عدد من التجارب العلمية ونقل البضائع العائدة إلى Crew Dragon المغادرة، والتي تم الالتحام بها مع محطة الفضاء الدولية منذ وصول رواد الفضاء في مارس.



كانت الأشهر الستة التي قضاها النيادي على متن محطة الفضاء الدولية هي أطول رحلة فضائية يقوم بها عربي حتى الآن، كما أصبح أول عربي يقوم بالسير في الفضاء، وضكان الإماراتي ينشر بانتظام على موقع X ، الذي كان يسمى تويتر عندما غادر الأرض قبل ستة أشهر، مما يبقي متابعيه على الأرض على اطلاع دائم بحياته في المدار.







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