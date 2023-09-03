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جوجل تقدم الذكاء الاصطناعى التوليدي للبحث فى الهند واليابان

9/3/2023 8:18:04 AM
(MENAFN- Youm7) قالت شركة "Alphabet"
التابعة لشركة جوجل، إنها أدخلت الذكاء الاصطناعي التوليدي على أداة البحث الخاصة بها للمستخدمين في الهند واليابان والتي ستعرض نتائج نصية أو مرئية للمطالبات، بما في ذلك الملخصات.

تم إطلاق هذه الميزة، لأول مرة في الولايات المتحدة فقط، وهذا الأسبوع في البلدين، وسيكون لدى المستخدمين خيار الاشتراك فيها.

ووفقاً لموقع gadgets360، وسيتمكن المستخدمون اليابانيون من استخدام الميزة بلغاتهم المحلية، بينما ستكون متاحة باللغتين الإنجليزية والهندية في الهند.

تهدف ميزة بحث جوجل إلى استخدامها للبحث عن المعلومات، مثل تحديد موقع شيء ما للشراء، وهو يختلف عن برنامج الدردشة الآلي
Bard، الذي يتمتع بشخصية يمكنها إجراء محادثات شبيهة بالإنسان، لإنشاء تعليمات برمجية على سبيل المثال،

وفي الوقت نفسه، أتاحت جوجل أدواتها التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لعملاء المؤسسات بسعر شهري قدره 30 دولارًا لكل مستخدم، حيث تتطلع الشركة المملوكة لشركة Alphabet إلى الاستفادة من زيادة شعبية التكنولوجيا هذا العام.

كثفت جوجل استثماراتها في الذكاء الاصطناعي التوليدي هذا العام في إطار سعيها للحاق بالركب بعد أن أدى إطلاق OpenAI
المدعوم من مايكروسوفت لـ ChatGPT العام الماضي إلى عاصفة في عالم التكنولوجيا.

تتضمن أدوات جوجل الجديد"Duet AI in Workspace"، والتي ستساعد العملاء عبر تطبيقاتها في الكتابة في المستندات، وصياغة رسائل البريد الإلكتروني في Gmail وإنشاء صور مرئية مخصصة في العروض التقديمية.


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