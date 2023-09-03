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جيمس ويب يلتقط مجرة ​​الدوامة الرائعة بطولين موجيين

9/3/2023 8:18:04 AM
(MENAFN- Youm7) تُظهر لقطة جديدة لـ
تلسكوب جيمس ويب الفضائي منظرًا مذهلاً للمجرة الحلزونية M51، والمعروفة أيضًا باسم مجرة ​​الدوامة ، وهي مجرة ​​رائعة الجمال لدرجة أنها تم تصنيفها على أنها مجرة ​​حلزونية ذات تصميم كبير لأذرعها الحلزونية البارزة والمحددة بوضوح. تُظهر الصورة هذه الأذرع بجمالها الكامل، حيث تمتد من مركز المجرة ويتم التقاطها بأطوال موجية للأشعة تحت الحمراء لإظهار بنيتها.



تم التقاط المجرة باستخدام اثنين من أدوات ويب التي تعمل في أجزاء مختلفة من الأشعة تحت الحمراء: كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRCam) وأداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI).



بالإضافة إلى هذه الصورة، التي تعرض منظرًا يجمع بين البيانات من كلا الجهازين، أصدر علماء Webb أيضًا صورة شريطية تعرض بيانات NIRCam على جانب واحد وبيانات MIRI على الجانب الآخر، حتى تتمكن من مقارنة المشاهدات التي تم التقاطها بواسطة كل جهاز. تستطيع NIRCam التقاط بصمة الغاز المتأين الذي يحوم حول مركز المجرة، والذي يظهر باللون الأحمر في صورة NIRCam، بينما تمكنت MIRI من التقاط بنية الخيوط المعقدة للغاز البارد داخل وحول كل من الأذرع الحلزونية.



تقع مجرة ​​ويرلبول على بعد 27 مليون سنة ضوئية في كوكبة Canes Venatici، ولها علاقة غير عادية مع جارتها المجرة القزمة NGC 5195. عادة، عندما تمر مجرة ​​بالقرب من أخرى، يمكن أن تصبح إحداهما أو كلتيهما في حالة جاذبية. مشوهة، ويتم سحبها إلى شكل غير منتظم. ومع ذلك، في هذه الحالة، ربما كان للمجرة القزمة القريبة تأثير معاكس وساهمت في ظهور الدوامة بشكل منظم.



تشير الملاحظات التي أجراها تلسكوب هابل الفضائي إلى أن المجرة القزمة مرت خلف الدوامة، مزلقة دون تشويه أي من أذرعها. ومع ذلك، قد يكون لجاذبية المجرة الأصغر تأثيرًا على الدوامة، من خلال زيادة موجات المواد التي تتقلب داخل قرص المجرة. تخلق هذه الموجات سحبًا كثيفة، تنهار لتشكل نجومًا جديدة، ويقوم الإشعاع الصادر من هذه النجوم بإلقاء الضوء على الأذرع وجعلها أكثر بروزًا







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