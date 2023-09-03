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خدمة Google Chat تعمل جيدا مع Slack وmicrosoft Teams .. اعرف التفاصيل

9/3/2023 8:18:04 AM
(MENAFN- Youm7) كانت جوج مشغولة بإصدار مجموعة من الإعلانات لتطبيقاتها الإنتاجية المستندة إلى السحابة هذا الأسبوع، والتي تركزت إلى حد كبير على تكامل Duet AI، هناك بعض التحديثات المفيدة الأخرى في الطريق إلى العديد من التطبيقات، بما في ذلك Google Chat.



تتوفر الآن ميزة تجريبية في العديد من خطط Workspace (مع توفر كامل على خريطة الطريق في أوائل العام المقبل) والتي تتيح إمكانية التشغيل التفاعلي للمراسلة بين Chat والخدمات الأخرى بما في ذلك Slack و Microsoft Teams ، وتشير جوجل
التي تعاونت مع شركة تدعى Mio لتشغيل هذه الوظيفة، إلى أن هذا قد يكون مفيدًا للمؤسسات التي تستخدم مجموعة متنوعة من تطبيقات الاتصالات.



وكتبت جوجل في منشور : "نحن نعلم أن التواصل والتعاون يحدث عبر قنوات وأدوات متعددة" . "يمكن أن يتسبب هذا في فقدان الرسائل، وعزلة الاتصالات، وتجربة محبطة في مراقبة أدوات الدردشة المتعددة." ويشير إلى أن المؤسسات تحتاج إلى تراخيص Mio لاستخدام هذه الميزة. وفقًا لملف GIF الذي شاركته جوجل، يبدو أنه إذا قمت بتحرير رسالة في أحد التطبيقات المتصلة، فسيتم تكرار التغيير في التطبيقات الأخرى.



وفي الوقت نفسه، أفاد موقع 9to5 Google أن الدردشة ستحصل على دعم للرسائل الصوتية،
وهذا سيمكن المستخدمين من "حفظ الكتابة والسماح للمستلمين بسماع نغمة الرسالة وسياقها"، وفقًا لجوجل.



ومن المفترض أن تكون الميزة متاحة في أوائل عام 2024، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت ستكون متاحة في المحادثات الجماعية والرسائل المباشرة الفردية ومن غير المؤكد أيضًا ما إذا كان سيكون هناك دعم للنسخ من القفزة.



بالعودة إلى I/O، حصلنا على فكرة عن بعض خطط Google الكبيرة للذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك دمج المساعد الافتراضي Duet AI في تطبيقات إنتاجية Workspace و بدأت الشركة الآن في طرح Duet AI لأولئك الذين يدفعون مقابل إصدارات Docs وGmail و Sheets وما إلى ذلك الموجهة نحو الاستخدام المهني، و يشق المساعد الافتراضي أيضًا طريقه إلى Google Meet وGoogle Chat.



وهناك نسخة تجريبية مجانية من Duet AI لـ Google Workspace . ومع ذلك، لاستخدام المساعد الافتراضي في التطبيقات السحابية بعد ذلك، ستحتاج المؤسسات الكبيرة إلى دفع 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم، وفقًا لموقع The Verge و تتقاضى Microsoft نفس الرسوم مقابل 365 AI Copilot في تطبيقات Office. لم يتم الانتهاء بعد من تسعير Duet AI للمؤسسات الصغيرة.



يحتوي Duet AI على الكثير من الأدوات المصممة لتخفيف عبء العمل لديك. يمكنك استخدامه لإنشاء مسودة بريد إلكتروني كاملة في Gmail. يمكنه الاطلاع على رسائل البريد الإلكتروني ومجموعة كبيرة من المستندات وجداول البيانات لإنشاء ملخص لأنشطة العمل الأخيرة (مثل الأداء ربع السنوي لشركتك). يمكن للمساعد بعد ذلك إنشاء عرض تقديمي لك بناءً على النتائج التي توصل إليها - ولكن تأكد من مراجعة الشرائح للتأكد من دقة جميع الحقائق والأرقام قبل عرضها على رؤسائك. وبطبيعة الحال، يمكن لـ Duet AI إنشاء الصور أيضًا.



سيكون المساعد الافتراضي قادرًا على مساعدتك على جبهات أخرى أيضًا، بما في ذلك Google Meet والدردشة. يحتوي على وظائف مختلفة إلى حد ما في Meet، لأنه يمكن أن يساعدك في "الظهور بأفضل ما لديك من خلال مظهر الاستوديو وإضاءة الاستوديو وصوت الاستوديو"، كما كتب المدير العام لـ Google Workspace ونائب الرئيس Aparna Pappu في منشور بالمدونة. يمكن لـ Duet AI استخدام اكتشاف الوجه والبلاطات الديناميكية لمنح كل فرد في غرفة الاجتماعات مقطع الفيديو الخاص به، ربما بفكرة جعل جميع المشاركين يشعرون بمزيد من التفاعل والتواصل.



سيتمكن تطبيق Meet من تقديم التسميات التوضيحية المترجمة إلى 18 لغة. تقول Google إن التطبيق يمكنه معرفة ما إذا كان شخص ما يتحدث بلغة أخرى ويعرض النص المترجم في الوقت الفعلي. (للمقارنة، قدمت Zoom خدمة النسخ المباشر للمستخدمين مجانًا لمدة عامين تقريبًا .)



من المفترض أن تكون وظائف تدوين الملاحظات في Duet AI مفيدة أيضًا. ستطالب ميزة "تدوين ملاحظات لي" المساعد بتدوين عناصر الإجراء والتقاط مقتطفات من الفيديو، ثم إرسال ملخص إلى الحضور بعد حدوث ذلك. إذا لم تتمكن من الانضمام إلى اجتماع في البداية (أو كنت قد نمت فيه، فنحن لا نحكم عليك)، فيمكن لـ Duet AI أن يطلعك على ما فاتك من خلال ملخص قيد التقدم.



إذا لم تتمكن من حضور الاجتماع على الإطلاق، فيمكنك إرسال Duet AI نيابة عنك. يمكن للمساعد توصيل نقاطك إلى الحاضرين الآخرين مع التأكد من حصولك على ملخص بعد ذلك. ومع ذلك، إذا استخدم جميع المشاركين Duet AI كوكيل لهم، فمن الواضح أن تطبيق Meet سيكون قادرًا على اكتشاف ذلك وإنهاء الاجتماع.







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