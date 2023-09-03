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إنشاء خريطة لأشجار العالم ومشاريع الطاقة المتجددة بمساعدة الذكاء الاصطناعى

9/3/2023 8:18:04 AM
(MENAFN- Youm7) تم إطلاق خريطة هي الأولى من نوعها لمشاريع الطاقة المتجددة وتغطية الأشجار حول العالم اليوم، وهي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين الصور المأخوذة من الفضاء، وكل هذا جزء من أداة جديدة تسمى Satlas من معهد Allen للذكاء الاصطناعي، الذي أسسه المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت Paul Allen.



وتستخدم الأداة، التي تمت مشاركتها أولاً مع The Verge ، تستخدم صور الأقمار الصناعية من الأقمار الصناعية Sentinel-2 التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية .



لكن تلك الصور لا تزال تعطي رؤية ضبابية جدًا للأرض، وتعمل على ذلك ميزة تسمى "الدقة الفائقة"، حيث يستخدم نماذج التعلم العميق لملء التفاصيل، مثل الشكل الذي قد تبدو عليه المباني، لإنشاء صور عالية الدقة.



وفي الوقت الحالي، يركز ساتلاس على مشاريع الطاقة المتجددة والغطاء الشجري حول العالم. يتم تحديث البيانات شهريًا وتتضمن أجزاء من الكوكب يتم مراقبتها بواسطة Sentinel-2. ويشمل ذلك معظم أنحاء العالم باستثناء أجزاء من القارة القطبية الجنوبية والمحيطات المفتوحة البعيدة عن الأرض.



ويظهر مزارع الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح البرية والبحرية. يمكنك أيضًا استخدامه لمعرفة كيف تغيرت تغطية مظلة الشجرة بمرور الوقت. وهذه رؤى مهمة لصناع السياسات الذين يحاولون تحقيق الأهداف المناخية وغيرها من الأهداف البيئية. ولكن لم تكن هناك أبدًا أداة بهذا الاتساع متاحة مجانًا للعامة، وفقًا لمعهد ألين.



ويقول مطوروها إنه من المحتمل أيضًا أن يكون هذا أحد العروض الأولى للدقة الفائقة في الخريطة العالمية. ومن المؤكد أنه لا يزال هناك عدد قليل من مكامن الخلل التي يتعين حلها. مثل نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية الأخرى، لا يزال ساتلاس عرضة "للهلوسة".



ويقول آني كيمبهافي، المدير الأول للرؤية الحاسوبية في معهد ألين: "يمكنك أن تسمي ذلك هلوسة أو ضعف الدقة، لكنه كان يرسم المباني بطرق مضحكة". "ربما يكون المبنى مستطيلاً وقد يعتقد النموذج أنه شبه منحرف أو شيء من هذا القبيل."



كما أنه لتطوير نظام ساتلاس، كان على فريق معهد ألين أن يقوم يدويًا بمسح صور الأقمار الصناعية لتسمية 36000 توربينة رياح، و7000 منصة بحرية، و4000 مزرعة شمسية، و3000 نسبة مئوية من الغطاء الشجري، وهذه هي الطريقة التي قاموا بها بتدريب نماذج التعلم العميق للتعرف على تلك الميزات من تلقاء نفسها. للحصول على دقة فائقة، قاموا بتغذية النماذج بالعديد من الصور منخفضة الدقة لنفس المكان والتي تم التقاطها في أوقات مختلفة. يستخدم النموذج تلك الصور للتنبؤ بتفاصيل البكسل الفرعي في الصور عالية الدقة التي ينشئها.



ويخطط معهد ألين لتوسيع نظام ساتلاس لتوفير أنواع أخرى من الخرائط، بما في ذلك خريطة يمكنها تحديد أنواع المحاصيل المزروعة في جميع أنحاء العالم.



يقول كيمبهافي: "كان هدفنا هو إنشاء نموذج أساسي لمراقبة كوكبنا". "ثم بمجرد أن نبني هذا النموذج الأساسي، نقوم بضبطه لمهام محددة ثم نجعل تنبؤات الذكاء الاصطناعي هذه متاحة لعلماء آخرين حتى يتمكنوا من دراسة آثار تغير المناخ والظواهر الأخرى التي تحدث على الأرض."







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