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10 معلومات عن أقدم محطة بحثية للعلوم الزراعية فى الشرق الأوسط

9/3/2023 8:18:03 AM
(MENAFN- Youm7) "محطة سخا " بمحافظة كفر الشيخ منارة العلم والعلماء فهى أكبر وأقدم محطة بحثية فى العلوم الزراعية بالشرق الأوسط، وتتبع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.



وفى التقرير التالى نرصد أهم التفاصيل حول محطة سخا



1- بدأ العمل فيها منذ عام 1960 ، نظرا لموقعها المتميز فى وسط الدلتا.



2- تعتبر محطة سخا بما تضمه من أعضاء الهيئة البحثية الفريق المعاون لها صمام أمان لتوفير تقاوي الأساس والتقاوي المعتمدة للمزارعين وخاصة المتحملة التغيرات المناخية المختلفة والإصابة بالآفات للحصول على أعلى إنتاجية ضمن حزمة توصيات تضمن سلامة المنتج الغذائي للشعب المصرى.



3- تقوم المحطة بدورها المجتمعي عن طريق البرامج التدريبية التي يقوم بها شق التدريب والإرشاد بالمحطة بتوفير المعلومة الزراعية لكافة المهتمين بالشأن الزراعي "المتخصصين – غير المتخصصين" وتوفير برامج تدريبية متخصصة لأعضاء الهيئة البحثية لنقل أحدث تكنولوجيا المجال الزراعى.



4- تعمل إدارة المحطة حالياً على وضع استراتيجية لرقمنة المحطة طبقاً لخطة الدولة 2030 لمواكبة كل ما هو جديد لتظل المحطة منارة للعلم والعلماء.



5- من أهداف المحطة تعظيم إنتاجية المحاصيل وحل المشاكل التي تواجه الإنتاج النباتي وإنتاج تقاوى المربى والإشراف على إنتاج التقاوى المسجلة والمعتمدة ونقل تكنولوجيا الزراعة الحديثة للمزارعين عن طريق الإرشاد وبرامج التدريب المختلفة.



6- تضم المحطة أنشطة 80 قسم بحثى تابعة لـ 12 معهد علمي هي المحاصيل الحقلية و القطن و المحاصيل السكرية و محطة بحوث البساتين والأراضي والمياه وتكنولوجيا الأغذية وأمراض النبات ووقاية النباتات والإرشاد والاقتصاد الزراعى والهندسة الزراعية والمعمل المركزي لبحوث الحشائش.



7- يعمل بالمحطة عددا من الحاصلين على درجة الدكتوراه فى التخصصات المختلفة .



8- تضم حوالى 14 مبنى موزعة على الأقسام البحثية المختلفة والمعامل المجهزة بأحدث الأجهزة العلمية ، والقاعات الخاصة بالمؤتمرات، إضافة إلى محطات الغربلة، والمكتبات العلمية، والصوب الحديثة.




9- تخصص مزرعة بحثية لإقامة التجارب البحثية المختلفة مساحتها 1048 فدان وورشة تضم أحدث الآت الخدمة والزراعة والحصاد.



10- تقع محطة البحوث الزراعية على خط طول 31 غربا وخط عرض 31 شمالا، على ارتفاع 36 مترا من سطح البحر، وهذا الموقع يعتبرمناسبا لنمو جميع المحاصيل المختلفة من حيث الظروف الجوية وكذلك نوعية التربة.







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