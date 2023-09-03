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أمريكا وفرنسا يؤكدان ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط جديدة فى ليبيا

9/3/2023 8:18:02 AM
(MENAFN- Youm7) أكدت الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا، الخميس، دعمهما لإنشاء حكومة تكنوقراط جديدة في ليبيا تشرف على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، جاء ذلك خلال لقاء جمع المبعوث الامريكى الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند والمبعوث الفرنسي الخاص بول سولير في العاصمة التونسية.

وأشارت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في بيان لها أن المباحثات بين السفير نورلاند مع المبعوث الفرنسي تطرقت للوضع السياسي في ليبيا،
مؤكدين تشجعيهم للجنة "6+6" لإنجاز قوانين الانتخابات في البلاد.

يواصل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، مشاوراته مع الأطراف الليبية لتحقيق التقارب المنشود من أجل حل الأزمة السياسية المستعصية.

ويعكف باتيلي
على إقناع اللاعبين الرئيسيين في ليبيا باللقاء من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي شامل يتضمن التوافق على الصيغة النهائية لمشاريع القوانين الانتخابية التي صاغتها لجنة 6+6، وعلى توحيد السلطة التنفيذية.

وكان باتيلي طالب في إحاطته لمجلس الأمن الأسبوع الماضي بضرورة التوافق على حكومة موحدة واستكمال الإطار القانوني للانتخابات لتلبية تطلعات الشعب الليبي إلى مؤسسات تتمتع بالشرعية لتحقيق استقرار وسلم مستدامين في ليبيا.=


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