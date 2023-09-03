وأشارت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في بيان لها أن المباحثات بين السفير نورلاند مع المبعوث الفرنسي تطرقت للوضع السياسي في ليبيا،

مؤكدين تشجعيهم للجنة "6+6" لإنجاز قوانين الانتخابات في البلاد.

يواصل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، مشاوراته مع الأطراف الليبية لتحقيق التقارب المنشود من أجل حل الأزمة السياسية المستعصية.

ويعكف باتيلي

على إقناع اللاعبين الرئيسيين في ليبيا باللقاء من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي شامل يتضمن التوافق على الصيغة النهائية لمشاريع القوانين الانتخابية التي صاغتها لجنة 6+6، وعلى توحيد السلطة التنفيذية.

وكان باتيلي طالب في إحاطته لمجلس الأمن الأسبوع الماضي بضرورة التوافق على حكومة موحدة واستكمال الإطار القانوني للانتخابات لتلبية تطلعات الشعب الليبي إلى مؤسسات تتمتع بالشرعية لتحقيق استقرار وسلم مستدامين في ليبيا.=