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اليونيفيل: وفاة جندى إندونيسى أثناء التدريب فى جنوب لبنان

9/3/2023 8:18:02 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان (اليونيفيل) وفاة جندى إندونيسى أثناء التدريب فى جنوب لبنان.

وأضافت اليونيفيل ــ فى بيان صحفي، اليوم/الخميس/ ـــ أن جندى حفظ السلام الإندونيسى الرقيب دودى إسكندر فارق الحياة أثناء تدريب فى جنوب لبنان، متقدمة بأحر التعازى لعائلته وأصدقائه من حفظة السلام فى هذا المُصاب الأليم.


وكانت اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية قد أقامت فى الخامس من الشهر الجارى مراسم الوداع الأخير لضابط الصف أبو بكارى إبراهيم من الكتيبة الغانية، الذى فقد حياته فى حادث سير مأساوى فى 28 يوليو أثناء قيامه بواجبه فى جنوب لبنان.


جدير بالذكر أن عدد الدول التى تتألف منها اليونيفيل تبلغ اليوم 49 دولة، حيث تشارك بما مجموعه 9994 جندياً لحفظ السلام بينهم 1232 جنديا من الكتيبة الإندونيسية التى تعد الأكثر عددًا من بين الكتائب المشاركة.




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