جاء ذلك فى تصريحات له اليوم خلال زيارته لقاعدة بيروت الجوية اليوم، فى حضور قائد الجيش العماد جوزاف عون، حيث قدم ميقاتى التعازى بالنقيب الطيّار جوزيف حنا والملازم أول الطيّار ريشار صعب اللذَين استشهدا على أثر تحطّم طوافة للجيش فى منطقة حمانا بمحافظة جبل لبنان.



وقال ميقاتى لضباط القاعدة، إن المؤامرات كبيرة ومن كل الاتجاهات، مشددا على أنه لولا وجود الجيش لا يعلم أحد كيف كان سيكون وضع البلد، معتبرا أن الجيش نموذج للشباب اللبنانى الذى لا علاقة له بالطائفية والمناطقية ويمثل النسيج الوطنى بكل أطيافه، وبوجوده لا خوف على الوطن.



وأضاف: "لولا وجود الجيش لا أحد يعلم كيف كان سيكون وضع البلد، والحمدلله أن البلد لا يزال واقفا ومحميا، علينا أن نستمر فى العمل لبناء الدولة، لأنه لا خيار لنا سواها، وأن نقوم بعملنا بطريقة صحيحة، وهذا ما نسعى دوما لفعله."





واستطرد قائلا: "لم أكن على معرفة مسبقة بقائد الجيش، ولكن فى خلال السنتين الاخيرتين، لمست لديه حرفية ومتابعة دائمة لكل أمر يخص الجيش، خارجيا وداخليا، جيشنا اليوم يقوم بمهام كثيرة وصعبة والاتكال عليه. انتم حماة الوطن، ومن دونكم لا وطن ولا حضور فعليا للدولة. المؤامرات على هذا الوطن كبيرة، ونحتار من اين تأتي، وهى تستهدف وحدة هذا الوطن وسيادته وحدوده. لولا الجيش وقيادته الحكيمة، ماذا كان حلّ بالبلد؟".



واعتبر ميقاتي، أن قائد الجيش اللبنانى يتحمل اليوم عبئا لا يستطيع أن يتحمّله انسان، خصوصا فى هذه الظروف الصعبة التى يمر بها البلد ماليا واقتصاديا، موضحا أنه يجاهد لكى يبقى هذا الجيش واقفا على قدميه وحامى سيادة الوطن، مشددا على أن الجيش يمثل نسيج هذا الوطن بكل أطيافه.



وأوضح ميقاتي، تقديره للجهد الذى بذله الجيش فى المساهمة فى اخماد الحرائق فى اليونان وقبرص ناقلا للضباط تحيات رئيس وزراء اليونان.