حاكم مصرف لبنان: انخفاض الموجودات السائلة بالعملات الأجنبية حتى منتصف أغسطس
التاريخ
9/3/2023 8:18:01 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن حاكم مصرف لبنان المركزى بالإنابة وسيم منصورى انخفاض الموجودات السائلة الخارجية بالعملات الأجنبية لدى المصرف خلال الفترة من نهاية شهر يوليو الماضى وحتى منتصف شهر أغسطس الجارى لتصل إلى 8 مليار و542 مليون دولار أمريكى بدلاً من 8 مليار و573 مليون دولار، وذلك نظرًا لتراجع سعر صرف اليورو لتسديد فوائد استحقت على الودائع العربية وتكاليف التعميم 158.
ولفت الحاكم - فى بيان له اليوم - إلى ارتفاع القيمة السوقية لمحفظة سندات اليوروبوند المملوكة للمصرف من 387 مليون دولار إلى 421.8 مليون دولار أمريكى بحسب منصة بلومبرج.+
وجدد سيم منصوري، التزامه بعدم المساس باحتياطيات المصرف المركزى الخارجية إلا لتسديد الالتزامات المستحقة على مصرف لبنان والبالغ قيمتها مليار و301 مليون دولار أمريكى بالإضافة إلى التزامات المبالغ المطلوبة فى التعميم 158 والمعنى برد جزء من أموال المودعين بالعملة الأجنبية.
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