Monday, 04 September 2023 10:09 GMT

حاكم مصرف لبنان: انخفاض الموجودات السائلة بالعملات الأجنبية حتى منتصف أغسطس

9/3/2023 8:18:01 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن حاكم مصرف لبنان المركزى بالإنابة وسيم منصورى انخفاض الموجودات السائلة الخارجية بالعملات الأجنبية لدى المصرف خلال الفترة من نهاية شهر يوليو الماضى وحتى منتصف شهر أغسطس الجارى لتصل إلى 8 مليار و542 مليون دولار أمريكى بدلاً من 8 مليار و573 مليون دولار، وذلك نظرًا لتراجع سعر صرف اليورو لتسديد فوائد استحقت على الودائع العربية وتكاليف التعميم 158.

ولفت الحاكم - فى بيان له اليوم - إلى ارتفاع القيمة السوقية لمحفظة سندات اليوروبوند المملوكة للمصرف من 387 مليون دولار إلى 421.8 مليون دولار أمريكى بحسب منصة بلومبرج.+


وجدد سيم منصوري، التزامه بعدم المساس باحتياطيات المصرف المركزى الخارجية إلا لتسديد الالتزامات المستحقة على مصرف لبنان والبالغ قيمتها مليار و301 مليون دولار أمريكى بالإضافة إلى التزامات المبالغ المطلوبة فى التعميم 158 والمعنى برد جزء من أموال المودعين بالعملة الأجنبية.




MENAFN03092023000132011024ID1107000122

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث