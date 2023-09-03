ولفت الحاكم - فى بيان له اليوم - إلى ارتفاع القيمة السوقية لمحفظة سندات اليوروبوند المملوكة للمصرف من 387 مليون دولار إلى 421.8 مليون دولار أمريكى بحسب منصة بلومبرج.+



وجدد سيم منصوري، التزامه بعدم المساس باحتياطيات المصرف المركزى الخارجية إلا لتسديد الالتزامات المستحقة على مصرف لبنان والبالغ قيمتها مليار و301 مليون دولار أمريكى بالإضافة إلى التزامات المبالغ المطلوبة فى التعميم 158 والمعنى برد جزء من أموال المودعين بالعملة الأجنبية.







