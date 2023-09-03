جاء ذلك خلال استقباله فى مكتبه برام الله، الممثلة الخاصة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى سارة بول، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك فى تنفيذ البرامج التنموية، بهدف تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني، وتعزيز قدرات المؤسسات الفلسطينية.



وشدد اشتية، على أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لاعب رئيس إلى جانب حكومته من أجل تعزيز التنمية فى الأراضى الفلسطينية، خاصة فى القدس والمناطق المسماة "ج" والمناطق المهمشة والمهددة بسبب الاستيطان والجدار.



وقال اشتية: "المجتمع الدولى والمؤسسات الأممية تعمل معنا فى فلسطين على المساعدة فى الخلاص من الاحتلال، وبناء الدولة الفلسطينية، وتعزيز صمود أبناء شعبنا، ومواجهة كل خطط الاحتلال الهادفة إلى تدمير إمكانية حل الدولتين وتهجير أبناء شعبنا من خلال مصادرة أراضيه لصالح الاستيطان".



وأشاد اشتية بعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى فلسطين من مبدأ الشراكة يدًا بيد، إلى جانب الحكومة، وتناغم العمل وفق الأولويات وخطة التنمية الوطنية الفلسطينية.