الاتحاد الأفريقى يعلق مشاركة الجابون فى جميع أنشطته

الاتحاد الأفريقى يعلق مشاركة الجابون فى جميع أنشطته
التاريخ
9/3/2023 8:18:01 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن الاتحاد الأفريقي مساء اليوم الخميس، تعليق مشاركة الجابون، في جميع أنشطته، وذلك على خلفية الانقلاب على السلطة، الذي قاده قائد الحرس الجمهوري، وأطاح بالرئيس علي بونجو.
وقالت إدارة الشؤون السياسية والسلام والأمن التابعة للاتحاد الأفريقي في منشور على موقع "إكس" (تويتر سابقا) إن الاتحاد قرر تعليق مشاركة الجابون في جميع أنشطته وأجهزته ومؤسساته.
وأوضحت إدارة الشؤون السياسية والسلام الأفريقي أن التعليق سارٍ إلى حين عودة النظام الدستوري في البلاد.
وكان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي دعا أمس الأربعاء جيش الجابون إلى ضمان سلامة الرئيس المعزول علي بونغو وعائلته، بعد أن أعلن ضباط الاستيلاء على السلطة.
MENAFN03092023000132011024ID1107000120
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.