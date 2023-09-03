الاتحاد الأفريقى يعلق مشاركة الجابون فى جميع أنشطته

وقالت إدارة الشؤون السياسية والسلام والأمن التابعة للاتحاد الأفريقي في منشور على موقع "إكس" (تويتر سابقا) إن الاتحاد قرر تعليق مشاركة الجابون في جميع أنشطته وأجهزته ومؤسساته.

وأوضحت إدارة الشؤون السياسية والسلام الأفريقي أن التعليق سارٍ إلى حين عودة النظام الدستوري في البلاد.

وكان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي دعا أمس الأربعاء جيش الجابون إلى ضمان سلامة الرئيس المعزول علي بونغو وعائلته، بعد أن أعلن ضباط الاستيلاء على السلطة.