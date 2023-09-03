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أمين الفتوى: فوضى على السوشيال ميديا بسبب الفيديوهات غير الهادفة.. فيديو

9/3/2023 8:18:00 AM
(MENAFN- Youm7) قال الشيخ عويضة عثمان ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المجتمعات تحتاج إلى دراسات نفسية واجتماعية عن تأثير السوشيال ميديا، لافتا إلى أن هناك فوضى من فيديوهات غير هادفة بالمرة تؤثر سلبا على البيوت.



وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس: "الفيديوهات دى هدفها الربح، ولا هدف لها سوى ذلك، لابد لكل أسرة تفهم إن ما تراه على السوشيال هو تمثيل لجذب مشاهد، وهذا ليس الواقع، فالحياة الزوجية ليست مجرد تغزل، لا الحياة الزوجية شركة وترابط ومحاولات لإنتاج جيل متزن".



واستكمل: "غلط إننا نصدق اللى فى الفيديوهات، والله لو بحثت وراء هؤلاء لوجدوا عكس ما هم يعيشونه، هما بيمثلوا على الناس إنهم عايشين حياة السعادة فى بيوتهم وكل هدفهم لجمع الأموال، ولا يعرفون إنهم ينفخون فى الرماد ويشعلون النار فى البيوت".



وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.



وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.













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