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الجامعة العربية المفتوحة بمصر تناقش مشروعات تخرج لطلاب الإعلام

9/3/2023 8:18:00 AM
(MENAFN- Youm7) ناقشت كلية الإعلام في الجامعة العربية المفتوحة في مصر، مشروعات تخرج طلاب أقسام الكلية الثلاث: الإعلام الإلكتروني، الإذاعة والتليفزيون، والعلاقات العامة والإعلان، بحضور ورعاية رئيس الجامعة بالقاهرة الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم السابق، وإشراف الدكتورة نرمين خضر عميدة الكلية، والعميد المركزي لكليات الإعلام بالجامعة.



وقدم طلاب قسم الإعلام الإلكتروني مشروعا مميزا هو "بادر" الذي يعد منصة متخصصة تسلط الضوء على مجموعة من المبادرات الفردية والمجتمعية الملهمة، التي تشجع على العمل العام والتطوعي في مختلف نواحي الحياة في مصر، وتشجع الأفراد ومنظمات المجتمع المدني على تقديم المزيد من هذه المبادرات.



تم تنفيذ المشروع تحت إشراف الكاتب الصحفي كارم محمود، السكرتير العام الأسبق لنقابة الصحفيين والأمين العام المساعد لاتحاد الصحفيين العرب.



بينما قدم طلاب قسم الإذاعة والتليفزيو مشروعين مميزين، أشرف عليهما الدكتور سامح خشبة- الأستاذ المساعد بالقسم، الأول بعنوان "سونا".. ويتناول المسيرة الثرية للفنانة الكبيرة الراحلة "شادية"، وما تركته من أعمال فنية عظيمة في مجالي التمثيل أو الغناء. والمشروع الثاني "تريند ع الهوا"، وهو فكرة
لبرنامج إذاعي يناقش
قضية التسابق على "التريند"، ويركز على كيفية استغلال الجوانب الإيجابية لهذه القضية.. واستبعاد الجانب السلبي.



وفي قسم العلاقات العامة والإعلان، قدم الطلاب مشروعين: الأول بعنوان "طوف وشوف" أشرف عليه الدكتور أحمد عبدالسلام- الأستاذ المساعد بالقسم، وقدم جولة ثرية ومشوقة في عدد كبير من أهم المتاحف والمعالم الأثرية المصرية. والمشروع الثاني بعنوان "طريقك للحماية الإلكترونية"، وأشرفت عليه الدكتورة إيمان أسامة، وتناول موضوعا مهما عن أساليب الابتزاز الإلكتروني، وكيفية الحماية من الجرائم التي ترتكب عن طريق الإنترنت.



وفي كلمته الافتتاحية لحفل مناقشة مشروعات التخرج، أعرب الدكتور محمود أبو النصر، رئيس الجامعة العربية المفتوحة بمصر، عن سعادته بالمستوى المتميز لمشروعات الطلاب.



وكرم الدكتور أبوالنصر أعضاء لجنة التحكيم، بمنحهم "درع الجامعة"، مشيرا
إلى إن مشاركة كوكبة من خبراء الإعلام بمختلف فروعه في اللجنة "فرصة عظيمة
لاستفادة طلاب الجامعة من خبراتهم الواسعة في مجالات العمل الإعلامي كافة”.



وأشاد ابو النصر بالمستوى الرائع الذي وصل إليه طلاب كلية الإعلام بالجامعة في مشروعاتهم، ما يعكس التدريب العملي رفيع المستوى الذي يتلقاه الطلاب.



ووجه أبو النصر” شكره إلى عميدة كلية الإعلام الدكتورة نرمين خضر، منوها بما تبذله من جهود في سبيل الارتقاء بالعملية التدريسية والتدريبية بالكلية.



من جانبها، أكدت الدكتورة نرمين خضر، عميد الكلية أن المستوى المميز الذي ظهر عليه طلاب الكلية في مشروعات تخرجهم "يعكس ما تعلموه واكتسبوه من معارف ومهارات، مكنتهم من مسايرة التطور التكنولوجي في سوق العمل الإعلامي".



وأضافت أن كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة أعدت لائحة جديدة لأقسامها الثلاث، تستهدف سد الفجوة بين النظرية والتطبيق في مجال الإعلام، وتضمن تأهيل الطلاب معرفيًّا ومهنيًّا، وتدريبهم على أحدث التقنيات في مختلف مجالات الإعلام والصحافة الرقمية.



ضمت لجنة التحكيم كلا من: الفنان القدير أحمد سلامة، والاعلامي الكبير محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، والخبير الإعلاني الدكتور جلال زكي المحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والكاتب الصحفي والخبير الإعلامي خالد البرماوي، والخبير الإعلاني محمد ماهر مدير عام إحدى وكالات الإعلان الكبرى.



وفي تعليقها على المشروعات، أشادت لجنة التحكيم بالجهد المبذول من الطلاب في تنفيذ المشروعات، واعتمادهم على التكنولوجيا الحديثة ووسائل الإعلام الجديد، وتناولهم قضايا مجتمعية بالغة الأهمية.











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