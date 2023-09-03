أسعار مستلزمات المدارس بمكاتب الفجالة.. إنفوجراف

أسعار مستلزمات المدارس بمكاتب الفجالة.. إنفوجراف
التاريخ
9/3/2023 8:18:00 AM
(MENAFN- Youm7) ينشر اليوم السابع، أسعار مستلزمات المدارس بمكاتب الفجالة، وذلك بالتزامن مع اقتراب بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس والجامعات.
- سعر دستة كشكول "10" 60 ورقة بـ55 و60 جنيها.
- سعر دستة الكراسة "20" بـ65 جنيها.
- دستة قلم رصاص 12 قلما من 10 و 15 جنيها حتى 65 جنيها حسب الخامة.
- دستة قلم جاف 12 قلما تبدأ من 25 و30 جنيها وترتفع حسب خامة القلم.
- القلم الرصاص الجديد "مش بيخلص" أسعاره من 20 لـ25 جنيها، بأشكال مختلفة.
- يبدأ سعر الـ"لانش بوكس" من 15 جنيها حتى 150 جنيها.
- المقلمة من 9 جنيهات حتى 200 جنيه.
- الشنط ذات جودة مقبولة بـ200 جنيه.
- يوجد شنط بخامة مقبولة بـ100 جنيه.
يوجد تخفيضات على الكتب الخارجية تبدأ من 10 % وتزيد مع زيادة عدد الكتب المباعة.
أسعار مستلزمات المدارس بمكاتب الفجالة
أسعار مستلزمات المدارس بمكاتب الفجالة
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