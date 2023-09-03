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التجديد للدكتورة سحر حسانى عميدًا لمعهد الدراسات الأفروآسيوية بجامعة القناة

9/3/2023 8:17:59 AM
(MENAFN- Youm7) أصدر الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، قرارًا بتجديد تكليف الدكتورة سحر حساني بربري عبدالله، للقيام بعمل عميد معهد الدراسات الأفروآسيوية بجامعة قناة السويس لمدة سنة جديدة.


المؤهلات العلمية للدكتورة سحر حساني:


درجة ليسانس الآداب بتقدير جيد جدًا - كلية الآداب - جامعة حلوان عام 1999.


درجة الماجستير في علم الاجتماع بتقدير امتياز - كلية الآداب- جامعة حلوان عام 2004.


درجة الدكتوراه في علم الاجتماع بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى - كلية الآداب - جامعة قناة السويس عام 2009.


درجة أستاذ مساعد علم الاجتماع بتاريخ 21/1/2015.


درجة أستاذ علم الاجتماع من 26-2-2020


التدرج الوظيفي للدكتورة سحر حساني:


باحث بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية 2000 -2003
.


معيد بكلية التربية ببورسعيد - قسم العلوم الاجتماعية - جامعة قناة السويس 2003-2004.


مدرس مساعد بقسم علم الاجتماع - كلية الآداب بالإسماعيلية- جامعة قناة السويس 2004-2009.


مدرس بقسم الاجتماع - كلية الآداب بالإسماعيلية -جامعة قناة السويس من 2009 حتى 30/12/2013.


أستاذ مساعد علم الاجتماع بتاريخ 21/1/2015.

-أستاذ علم الاجتماع بتاريخ 26/2/2020.


قائم بأعمال رئيس قسم علم الاجتماع من 1/8/2016.


مدير وحدة الدعم الأكاديمي- كلية الآداب بالإسماعيلية - جامعة قناة السويس.


رئيس لجنة التحليل الإحصائي بوحدة القياس والتقويم - كلية الآداب بالإسماعيلية -جامعة قناة السويس.


منسق كلية الآداب بوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة قناة السويس.

-القائم بأعمال وكيل كلية الآداب والعلوم الإنسانية لشئون الدراسات العليا والبحوث.


الجوائز:

الفوز في المسابقة العامية لتأليف كتاب في مجال تنمية الشباب: الدورة الأولي: 2016-2017) عن كتاب: (نحو صياغة خطة شاملة لتنمية الشباب) 2017.


الفوز بجائزة الملك عبد العزيز للبحوث العلمية في قضايا الطفولة والتنمية بدورتها الأولي تحت عنوان "التنشئة والمواطنة" – المجلس العربي للطفولة والتنمية -2019.


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