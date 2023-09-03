



المؤهلات العلمية للدكتورة سحر حساني:

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درجة ليسانس الآداب بتقدير جيد جدًا - كلية الآداب - جامعة حلوان عام 1999.

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درجة الماجستير في علم الاجتماع بتقدير امتياز - كلية الآداب- جامعة حلوان عام 2004.

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درجة الدكتوراه في علم الاجتماع بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى - كلية الآداب - جامعة قناة السويس عام 2009.

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درجة أستاذ مساعد علم الاجتماع بتاريخ 21/1/2015.

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درجة أستاذ علم الاجتماع من 26-2-2020



التدرج الوظيفي للدكتورة سحر حساني:

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باحث بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية 2000 -2003

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معيد بكلية التربية ببورسعيد - قسم العلوم الاجتماعية - جامعة قناة السويس 2003-2004.

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مدرس مساعد بقسم علم الاجتماع - كلية الآداب بالإسماعيلية- جامعة قناة السويس 2004-2009.

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مدرس بقسم الاجتماع - كلية الآداب بالإسماعيلية -جامعة قناة السويس من 2009 حتى 30/12/2013.

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أستاذ مساعد علم الاجتماع بتاريخ 21/1/2015.

-أستاذ علم الاجتماع بتاريخ 26/2/2020.

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قائم بأعمال رئيس قسم علم الاجتماع من 1/8/2016.

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مدير وحدة الدعم الأكاديمي- كلية الآداب بالإسماعيلية - جامعة قناة السويس.

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رئيس لجنة التحليل الإحصائي بوحدة القياس والتقويم - كلية الآداب بالإسماعيلية -جامعة قناة السويس.

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منسق كلية الآداب بوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة قناة السويس.

-القائم بأعمال وكيل كلية الآداب والعلوم الإنسانية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

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الجوائز:

الفوز في المسابقة العامية لتأليف كتاب في مجال تنمية الشباب: الدورة الأولي: 2016-2017) عن كتاب: (نحو صياغة خطة شاملة لتنمية الشباب) 2017.



الفوز بجائزة الملك عبد العزيز للبحوث العلمية في قضايا الطفولة والتنمية بدورتها الأولي تحت عنوان "التنشئة والمواطنة" – المجلس العربي للطفولة والتنمية -2019.