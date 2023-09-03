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مدير وحدة شهادة النيل تكشف استعدادات المدارس للعام الدراسى الجديد

9/3/2023 8:17:59 AM
(MENAFN- Youm7) كشفت الدكتورة أمانى الفار، مدير وحدة شهادة النيل الدولية بوزارة التربية والتعليم
العضو والرئيس التنفيذي لشركة مصر للإدارة التعليمية، استعدادات مدارس النيل للعام الدراسى الجديد، موضحة أن الدراسة تبدأ في مدارس النيل 3 سبتمبر 2023، لبعض الصفوف الدراسية على أن تنتظم الدراسة في جميع الصفوف الدراسية 13 من نفس الشهر.



وأضافت الدكتورة أمانى الفار في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس وتدريب المعلمين، كما تم وضع برنامج لاستقبال الأطفال في رياض الأطفال بأول يوم للعام الدراسى الجديد، كما تم التنسيق مع المسئولين عن توريد الكتب المدرسية لتصل إلى الطلاب في الأسبوع الأول من بدء العام الدراسى الجديد وبحد أقصى الأسبوع الثانى من بدء الدراسة بالعام الدراسى 2023، كما أنه تم البدء منذ أسبوعين في توزيع الزى المدرسى على أولياء الأمور.



وأشارت الدكتورة أمانى الفار إلى أنه تم إعلان خطة العمل والخريطة الزمنية للدراسة بمدارس النيل الدولية، كما تم التنسيق لمواعيد الامتحانات، حيث تم الاتفاق مع هيئة Cambridge، على الخطة الأكاديمية للمدارس والتجهيز لامتحانات آخر العام ووضع الامتحانات للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى لأنها تحتاج إلى وقت كبير للإعداد والمراجعة.



وشددت الدكتورة أمانى الفار على أن هناك استعدادات مكثفة لجميع العاملين والقائمين على مدارس النيل المصرية، لاستقبال العام الدراسى الجديد، قائلة: "يوميا يبدأ العمل من السابعة صباحا"، متابعة: "لدينا 14 مدرسة للنيل بها 10 آلاف طالب وطالبة وهناك إقبال كبير على الالتحاق بمدارس النيل نتيجة لما حققته من نجاح كبير، وسوف تدخل مراحل جديدة في مدرستى الشروق والياسمين الخدمة، حيث يدخل الصف الأول الثانوى في المدرستين الخدمة مع انطلاق العام الدراسى الجديد، على أن تدخل 4 مدارس جديدة الخدمة مع حلول العام الدراسى 2024،2025، وهى فروع بدر وأكتوبر والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة".



وأوضحت مدير وحدة شهادة النيل الدولية بوزارة التربية والتعليم والعضو والرئيس التنفيذي لشركة مصر للإدارة التعليمية، أنه تم التنبيه على ضرورة تحية العلم وترديد النشيد الوطنى أثناء طابور الصباح، مع الترحيب بالطلاب في أول يوم وحسهم على الانضباط وتوعيتهم بالمشروعات القومية للدولة المصرية وخاصة المرتبطة بالتعليم والتي من بينها مدارس النيل التي يدرس فيها الطلاب، قائلة: هؤلاء الطلاب هم قادة المستقبل فيجب توعيتهم بإنجازات الدولة.
 وأكدت أنه تم توجيه المدارس في جميع الفروع بتغيير علم مصر ووضع أعلام جديدة في جميع الفروع.



وعن مصروفات kg1 بمدارس النيل المصرية الدولية، أوضحت الدكتورة أمانى أن المدارس ملتزمة بالنسبة المقررة وهى 7%، حيث وصلت مصروفات مدارس القاهرة والجيزة 42 ألف جنيه، و25 ألف لمدارس محافظات الصعيد، و30 ألف جنيه لمدارس الوجه البحرى.







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