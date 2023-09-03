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ماكرون فى اجتماع حزبى: نظام الولايتين الرئاسيتين هراء لعين

9/3/2023 8:17:58 AM
(MENAFN- Youm7) انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحد الدستوري الذى يقضي بفترتين رئاسيتين والذى يعني أنه يجب عليه التنحي في عام 2027 ووصفه بأنه "هراء لعين" في تعليقات خلال اجتماع مع زعماء الحزب، وفقًا لما نشرته صحيفة بولتيكو .



ووفقاً للزعيم اليساري المتطرف جان لوك ميلينشون، قال ماكرون إن عدم إمكانية إعادة انتخاب شخص ما هو "هراء لعين"، وهي كلمات أكدها أيضاً اثنان من المشاركين لوكالة الأنباء الفرنسية.



وفي فرنسا، لا يمكن انتخاب الرؤساء لأكثر من فترتين مدة كل منهما خمس سنوات، مما يعني أن ماكرون من المقرر أن يصبح أصغر رئيس سابق للبلاد، حيث يبلغ من العمر 49 عامًا فقط، حيث وأثار الموعد النهائي تساؤلات حول ما إذا كانت سلطة الرئيس الفرنسي تتضاءل بالفعل مع حلفائه. ويبدأ المؤيدون في التطلع إلى المستقبل بدونه على رأس القيادة.



وتم انتخاب ماكرون لأول مرة في عام 2017، ثم أعيد انتخابه في عام 2022، بعد حملة رئاسية طغت عليها الحرب الروسية في أوكرانيا.




وبحسب ما ورد أعرب ماكرون عن إحباطه من القواعد الفرنسية في اجتماع دعا إليه مع قادة الحزب من مختلف الأطياف السياسية لمناقشة مجالات السياسة المحتملة التي يمكنهم العمل عليها، وفي الوقت الحالي، تواجه الحكومة الفرنسية في كثير من الأحيان برلمانا مسدودا لأن حلفاء ماكرون لا يتمتعون بالأغلبية في الجمعية الوطنية.



وأمضى الرئيس الفرنسي وزعماء الحزب 12 ساعة في محادثات، دون الوصول إلى هواتفهم، لمناقشة مجموعة من المواضيع بما في ذلك أوكرانيا والتضخم والقوة الشرائية والإصلاح المؤسسي.



وبحسب ما ورد كان الرئيس يرد على اقتراح قدمه الزعيم اليميني المتطرف جوردان بارديلا، الذي كان يقترح تحول فرنسا إلى فترة رئاسية واحدة مدتها سبع سنوات.



وهذه ليست المرة الأولى التي يعرب فيها أحد أعضاء معسكر ماكرون عن إحباطه إزاء الحد الأقصى لولايتين، ففي يونيو، قال رئيس البرلمان السابق ريتشارد فيراند إنه يعارض القواعد لأنها تحد من "التعبير عن الإرادة الشعبية"، وقد قوبلت تعليقاته بانتقادات شديدة من اليمين السياسي واليسار، حيث اتهم البعض المعسكر الرئاسي بالانجراف نحو الاستبداد.









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