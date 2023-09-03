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بريطانيا: موجة حارة تضرب البلاد لمدة أسبوع

9/3/2023 8:17:58 AM
(MENAFN- Youm7) توقع خبراء الأرصاد فى بريطانيا أن تعود درجات الحرارة للارتفاع خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر فى موجة حارة ستضرب المملكة المتحدة، وستصل درجات الحرارة إلى العشرينيات، وذلك بعد أسابيع قليلة من المناخ البارد نسبيًا، وفق مكتب الأرصاد الجوية.

وذكرت صحيفة "اكسبريس" البريطانية، اليوم /الخميس/، أن الأمطار ستهدأ فى أوائل سبتمبر وستنتشر درجات الحرارة المرتفعة، لكن هذا سيؤدى بدوره إلى إثارة عواصف رعدية على أجزاء من المملكة المتحدة.


وتظهر توقعات الطقس ليوم الجمعة 1 سبتمبر ارتفاعًا سريعًا فى درجات الحرارة، حيث تصل درجات الحرارة العظمى اليوم إلى 16 درجة مئوية وترتفع إلى 22 درجة مئوية غداً، بارتفاع يصل إلى 6 درجات.


وخلال الأسبوع، سترتفع درجات الحرارة أكثر، حيث أظهرت هيئة الاذاعة البريطانية وصول درجة الحرارة إلى 24 درجة مئوية يوم السبت 2 سبتمبر.


ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة بحلول يوم الاثنين 4 سبتمبر إلى 26 درجة مئوية، مع استمرار ظهور الشمس دون انقطاع حتى الخميس 7 سبتمبر.


وتوقع مكتب الأرصاد الجوية أن تستمر الأجواء المشمسة خلال الأيام التسعة التالية.


كما توقع مكتب الأرصاد أن يصبح الطقس أكثر غيومًا وعاصفًا فى كثير من الأحيان مع هطول أمطار عاصف فى المناطق الشمالية الغربية من البلاد.


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