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الكاميرون تتولى رئاسة مجلس السلم والأمن فى الاتحاد الافريقى خلال سبتمبر

9/3/2023 8:17:58 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن الاتحاد الافريقى تولى الكاميرون الرئاسة الدورية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقى لشهر سبتمبر المقبل.

وأوضح بيان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي، أن جهود الكاميرون تركز على إدارة التطورات المتلاحقة والتحديات السياسية فى أفريقيا والتوصل لحلول دائمة لمواجهة التحديات التى تفرضها التحديات على القارة.


وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن يقدم مجلس السلم والأمن الافريقى خلال شهر سبتمبر إحاطة حول الوضع فى منطقة الساحل، حيث استمرت الحالة الأمنية فى المنطقة فى التدهور مع زيادة كبيرة فى عدد الهجمات الإرهابية.


وسوف يتلقى مجلس السلم والأمن الافريقى آخر المستجدات بشأن الاتجاهات الأمنية فى منطقة الساحل وحصيلة الهجمات الإرهابية فضلا عن التطورات فى النيجر والجابون.




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